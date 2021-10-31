Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı

Halkın gündeminde sadece dizi değil, coronavirüs de vardı.



Bir kadın, "Sokaklar corona virüs nedeniyle çok ıssızlaşmıştı ama şimdi Cadılar Bayramı ile canlandığını görüyorum. Rahatlayan corona virüs durumu ile gelecekte bu canlı sokakların daha fazlasını görmeyi umuyorum" dedi.