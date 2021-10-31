Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı

Cadılar Bayramı kutlamaları dünyanın dört bir yanında başladı.. Kutlamalarda en dikkat çeken nokta her zaman olduğu gibi kostümlerdi. Bu yılki etkinliklerde, son dönemin popüler dizisi Squid Game teması ağırlıktaydı.

Haberler - NTV - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 31.10.2021 - 09:52 | Son Güncelleme : 31.10.2021 - 10:20

Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 1

ABD'den Güney Kore'ye, Avustralya'dan Tayvan'a,, dünyanın dört bir yanında Cadılar Bayramı kutlanıyor.

Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 2

Bu yılki etkinliklere,, dünyayı kasıp kavuran Squid Game damga vurdu.

Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 3

Cadılar Bayramı kostümlerinin ilham kaynağı Güney Kore yapımı dizi oldu.

Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 4

Burası Güney Kore'nin başkenti Seul. Güney Koreliler,, fenomen haline gelen dizilerini, cadılar bayramı eğlencesinde bolca kullandı.

Sokaklara çıkan çoğu Koreli, dizi karakterlerinin kostümlerini giydi.

Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 5

Halkın gündeminde sadece dizi değil, coronavirüs de vardı.

Bir kadın, "Sokaklar corona virüs nedeniyle çok ıssızlaşmıştı ama şimdi Cadılar Bayramı ile canlandığını görüyorum. Rahatlayan corona virüs durumu ile gelecekte bu canlı sokakların daha fazlasını görmeyi umuyorum" dedi.

Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 6

Tayvan ve Hong Kong'ta da binlerce kişi sokaklara aktı; özel makyaj ve kostümleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 7

Özellikle Hong Kong, dünyadaki en katı seyahat kısıtlamalarının uygulandığı yerlerden biri. Bölgede Covid-19 vakalarının azalsa da halk önlemlere dikkat etti.

Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 8

çapında büyük ilgi gören dizinin meşhur objelerinden biri; "çocuk kuklası" da Cadılar Bayramı nedeniyle Avustralya'nın Sydney kentinde kuruldu.

Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 9

Limandaki ünlü köprü manzarasını arkasına alan dev kuklanın birebir ölçülerdeki modeli,, Avustralyalıların akınına uğradı.

Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 10

Halk,, maketle fotoğraf çektirmek için yarıştı.

Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 11
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 12
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 13
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 14
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 15
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 16
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 17
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 18
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 19
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 20
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 21
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 22
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 23
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 24
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 25
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 26
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 27
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 28
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 29
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 30
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 31
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 32
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 33
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 34
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 35
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 36
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 37
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 38
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 39
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 40
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 41
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 42
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 43
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 44
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 45
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 46
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 47
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 48
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 49
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı - 50

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