Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı

Haberler - NTV - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 31.10.2021 - 09:52 | Son Güncelleme : 31.10.2021 - 10:20
ABD'den Güney Kore'ye, Avustralya'dan Tayvan'a,, dünyanın dört bir yanında Cadılar Bayramı kutlanıyor.
Bu yılki etkinliklere,, dünyayı kasıp kavuran Squid Game damga vurdu.
Cadılar Bayramı kostümlerinin ilham kaynağı Güney Kore yapımı dizi oldu.
Burası Güney Kore'nin başkenti Seul. Güney Koreliler,, fenomen haline gelen dizilerini, cadılar bayramı eğlencesinde bolca kullandı.
Sokaklara çıkan çoğu Koreli, dizi karakterlerinin kostümlerini giydi.
Halkın gündeminde sadece dizi değil, coronavirüs de vardı.
Bir kadın, "Sokaklar corona virüs nedeniyle çok ıssızlaşmıştı ama şimdi Cadılar Bayramı ile canlandığını görüyorum. Rahatlayan corona virüs durumu ile gelecekte bu canlı sokakların daha fazlasını görmeyi umuyorum" dedi.
Tayvan ve Hong Kong'ta da binlerce kişi sokaklara aktı; özel makyaj ve kostümleriyle renkli görüntüler oluşturdu.
Özellikle Hong Kong, dünyadaki en katı seyahat kısıtlamalarının uygulandığı yerlerden biri. Bölgede Covid-19 vakalarının azalsa da halk önlemlere dikkat etti.
Dünya çapında büyük ilgi gören dizinin meşhur objelerinden biri; "çocuk kuklası" da Cadılar Bayramı nedeniyle Avustralya'nın Sydney kentinde kuruldu.
Limandaki ünlü köprü manzarasını arkasına alan dev kuklanın birebir ölçülerdeki modeli,, Avustralyalıların akınına uğradı.
Halk,, maketle fotoğraf çektirmek için yarıştı.