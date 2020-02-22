Dünyanın en derin ikinci kanyonuna yaptırılan seyir terası hizmete girdi

“7 metre boyunda 3 katlı seyir terasını hizmete açtık”

Küre Dağları Milli Parkının kanyonları, şelaleleri ve mağaralarıyla artık çok önemli bir değer haline geldiğini savunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ise, “Valla Kanyonu’nun yer yer bin 200 metreye ulaşan derinliği var. Uzunluğu ise 12 kilometre. Bu bölgede daha önceden bir seyir terası yapılmış ama yetersizdi. 7 metre uzunluğunda 3 katlı bu seyir terası, alanın tamamını görecek şekilde yapıldı. "