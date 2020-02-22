Dünyanın en derin ikinci kanyonuna yaptırılan seyir terası hizmete girdi

İHA 22.02.2020 - 15:50 | Son Güncelleme : 22.02.2020 - 15:59
Muratbaşı Seyir Terası, Küre Dağlı Milli Parkı içerisinde yer alan Dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Valla Kanyonuna gelen ziyaretçilerin, kanyonunun muhteşem görüntüsünü derinliğe doğru daha iyi görebilmeleri için taban kullanım alanı 20 metrekare, toplam kullanım alanı 62,5 metrekare olan 7 metre boyunda ve 3 katlı seyir terası kulesini hizmete açıldı.
Açılışta konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Valla Kanyonuna Kerte köyündeki seyir terasından sonra Muratbaşı Seyir Terasıyla ikincisini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Kerte köyündeki terastan sonra Muratbaşı Seyir Terasının da hizmete açılmasıyla bölgeye önemli değer katacağına inandıklarını söyleyen Vali Karadeniz, “İki terası da hizmete açarak Valla Kanyonu önemli ziyaret noktalarından biri haline geldi. Pınarbaşı ve Azdavay ilçelerimizi kapsayan bu bölge, son yatırımlarla cazibe noktası haline gelmiş bulunuyor” şeklinde konuştu.
Küre Dağları Milli Parkının kanyonları, şelaleleri ve mağaralarıyla artık çok önemli bir değer haline geldiğini savunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ise, “Valla Kanyonu’nun yer yer bin 200 metreye ulaşan derinliği var. Uzunluğu ise 12 kilometre. Bu bölgede daha önceden bir seyir terası yapılmış ama yetersizdi. 7 metre uzunluğunda 3 katlı bu seyir terası, alanın tamamını görecek şekilde yapıldı. "