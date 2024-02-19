Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" bu kez Kaliforniya'da buluştu

DÜNYADA BU DEV AYAKLARIN HER YERE BASMASI LAZIM

Sultan Kösen verdiği bir röportajda, "dünyanın yaşayan en uzun insanı" unvanını sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını söylemişti.



Dünyanın her yerinde ülkenin tanıtımına katkı sağlamaya çalışacağını aktaran Kösen, "Yeryüzünün yaşayan en uzun insanıyım. 42 yaşına girdim. 15 yıldır rekorlar kitabındayım ve rekorumu koruyorum. Her yıl kitap basımında da benim fotoğrafım yer alıyor." demişti.