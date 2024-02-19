Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" bu kez Kaliforniya'da buluştu

Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyu ile "dünyanın en uzun adamı" unvanını koruyan Sultan Kösen, 62,8 santimetre boyuyla "dünyanın en kısa kadını" Hindistanlı Jyoti Amge ile ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Irvine kentinde bir araya geldi.

Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" bu kez Kaliforniya'da buluştu - 1

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Dede köyünde yaşayan, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sultan Kösen ile boyu 62,8 santimetre olan Hindistanlı Jyoti Amge, 6 yıl aradan sonra Irvine'de bir otelde gerçekleşen görüşmede, birlikte kahvaltı yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" bu kez Kaliforniya'da buluştu - 2

Eğlenceli zaman geçiren ikili, kahvaltının ardından hatıra fotoğraf çektirdi.

Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" bu kez Kaliforniya'da buluştu - 3

Kösen ve Amge, ABD'li bir yapımcının daveti üzerine gerçekleşen organizasyon kapsamında yarın Los Angeles'a gidecek. Sultan ve Jyoti'nin buluşması, ABD'li bir prodüktör tarafından kayda alınacak.

Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" bu kez Kaliforniya'da buluştu - 4

İkili, Mısır Kültür ve Turizm Bakanlığının daveti üzerine 2018'de başkent Kahire'de bir araya gelmiş, Giza Piramitleri'ni ziyaret etmişti.

Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" bu kez Kaliforniya'da buluştu - 5

Bugüne kadar 128 ülkeye 500'den fazla seyahatte bulunan Kösen, dünyada ayak basmadık yer bırakmak istemiyor.

Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" bu kez Kaliforniya'da buluştu - 6

DÜNYADA BU DEV AYAKLARIN HER YERE BASMASI LAZIM

Sultan Kösen verdiği bir röportajda, "dünyanın yaşayan en uzun insanı" unvanını sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını söylemişti.

Dünyanın her yerinde ülkenin tanıtımına katkı sağlamaya çalışacağını aktaran Kösen, "Yeryüzünün yaşayan en uzun insanıyım. 42 yaşına girdim. 15 yıldır rekorlar kitabındayım ve rekorumu koruyorum. Her yıl kitap basımında da benim fotoğrafım yer alıyor." demişti.

Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" bu kez Kaliforniya'da buluştu - 7

Bugüne kadar 128 ülke gezdiğini dile getiren Kösen şunları söylemişti:

"Ülkemizi, kültür elçisi olarak dünyaya tanıtıyorum. Türkiye'yi dünyaya taşıyorum. Mardin, dilleri ve dinleri ile dünyaya örnek olabilecek bir şehirdir. Tüm dünya Mardin'i örnek alsın." 

Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" bu kez Kaliforniya'da buluştu - 8
Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" bu kez Kaliforniya'da buluştu - 9
Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" bu kez Kaliforniya'da buluştu - 10
Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" bu kez Kaliforniya'da buluştu - 11
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