Dünyanın meyve veren en eski ağacı

DHA 30.09.2021 - 12:32
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yer alan, dünyanın meyve veren en yaşlı 'anıt zeytin ağacı'nda hasat yapıldı. Yapılan incelemede ağacın 1659 yaşında olduğu belirlendi.
Gövde çapı 10,6 metre, tepe çapı 13 metre, boyu ise 6,84 metre olarak tescil edilen dünyanın en yaşlı ürün veren ağacı olma özelliğine sahip 'anıt zeytin ağacı', üzerinde Edremit, Gemlik, Uslu ve Domat tipi olmak üzere 4 farklı zeytin türü barındırıyor.
Roma döneminde dikilen ağacın yaşı, Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer'a göre Hz. İsa ile yaşıt.
Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, son yıllarda bölgedeki zeytin hasadını sembolik olarak 'anıt zeytin ağacından' başlattıklarını söyledi.
Özarı, "Ağacımız resmi olarak 1659 yaşında. Bu, Anıtlar Kurulu tarafından yapılan bilimsel araştırmalarla kanıtlandı ve kayıt altına alındı.Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer, yaptığı karbon testinde ağacın 2019 yaşlarında olduğunu söylüyor. Hz. İsa ile yaşıt olduğunu söyleyenler bile var" dedi.
Özarı, "Rivayete göre, Hz. Meryem, Bergama'dan Efes'e giderken buradan geçiyor ve elindeki zeytin fidanını görmüş olduğunuz bu yere dikiyor. 'Dünya var oldukça bu zeytin fidanı da yaşamını sürdürsün' diyor. Bu halk arasında eskiden beri var olan bir hikaye. Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer'in çalışması ise bu hikayeyi destekliyor" diye konuştu.
Elde edilen gelirin yine ağacın bakımı için kullanılacağını söyleyen Özarı, "Geçen yıl 200 kilogram zeytin topladık. 50 litre zeytinyağı çıktı. Bu yıl da aynı sonucu bekliyoruz. Bu sene Ziraat odası olarak yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.