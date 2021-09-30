Dünyanın meyve veren en eski ağacı

Manisa Kırkağaç'ta bulunan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 2013 yılında tescillenen ve koruma altına alınan 1659 yaşındaki 'anıt zeytin ağacı'nda hasat yapıldı. Hz. İsa ile yaşıt olduğuna inanılan ağaçtan 50 litre yağ çıkması bekleniyor.

DHA 30.09.2021 - 12:32

Dünyanın meyve veren en eski ağacı - 1

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yer alan, dünyanın meyve veren en yaşlı 'anıt zeytin ağacı'nda hasat yapıldı. Yapılan incelemede ağacın 1659 yaşında olduğu belirlendi.

Dünyanın meyve veren en eski ağacı - 2
Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı "Geçen yıl 200 kilogram zeytin topladık. 50 litre zeytinyağı çıktı. Bu yıl da aynı sonucu bekliyoruz" dedi.
Dünyanın meyve veren en eski ağacı - 3

Gövde çapı 10,6 metre, tepe çapı 13 metre, boyu ise 6,84 metre olarak tescil edilen dünyanın en yaşlı ürün veren ağacı olma özelliğine sahip 'anıt zeytin ağacı', üzerinde Edremit, Gemlik, Uslu ve Domat tipi olmak üzere 4 farklı zeytin türü barındırıyor.

Roma döneminde dikilen ağacın yaşı, Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer'a göre Hz. İsa ile yaşıt.

Dünyanın meyve veren en eski ağacı - 4

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, son yıllarda bölgedeki zeytin hasadını sembolik olarak 'anıt zeytin ağacından' başlattıklarını söyledi.

Özarı, "Ağacımız resmi olarak 1659 yaşında. Bu, Anıtlar Kurulu tarafından yapılan bilimsel araştırmalarla kanıtlandı ve kayıt altına alındı.Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer, yaptığı karbon testinde ağacın 2019 yaşlarında olduğunu söylüyor. Hz. İsa ile yaşıt olduğunu söyleyenler bile var" dedi.

Dünyanın meyve veren en eski ağacı - 5

Özarı, "Rivayete göre, Hz. Meryem, Bergama'dan Efes'e giderken buradan geçiyor ve elindeki zeytin fidanını görmüş olduğunuz bu yere dikiyor. 'Dünya var oldukça bu zeytin fidanı da yaşamını sürdürsün' diyor. Bu halk arasında eskiden beri var olan bir hikaye. Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer'in çalışması ise bu hikayeyi destekliyor" diye konuştu.

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'AĞAÇTA 4 ÇEŞİT ZEYTİN TÜRÜ VAR'

Elde edilen gelirin yine ağacın bakımı için kullanılacağını söyleyen Özarı, "Geçen yıl 200 kilogram zeytin topladık. 50 litre zeytinyağı çıktı. Bu yıl da aynı sonucu bekliyoruz. Bu sene Ziraat odası olarak yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

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'Anıt zeytin ağacı'nı ziyarete gelen inşaat mühendisi Hakan Ataköy (56), "Ağacın hikayesini duymuştum. Bugün uğramak istedim. Etkileyici bir ağaç, hikayesi güzel. Hala yaşıyor ve meyve veriyor olması çok daha güzel. İyi ki gelmişim" dedi.
Dünyanın meyve veren en eski ağacı - 8
Dünyanın meyve veren en eski ağacı - 9
Dünyanın meyve veren en eski ağacı - 10
Dünyanın meyve veren en eski ağacı - 11
Dünyanın meyve veren en eski ağacı - 12
Dünyanın meyve veren en eski ağacı - 13
Dünyanın meyve veren en eski ağacı - 14
Dünyanın meyve veren en eski ağacı - 15
Dünyanın meyve veren en eski ağacı - 16
Dünyanın meyve veren en eski ağacı - 17
Dünyanın meyve veren en eski ağacı - 18
Dünyanın meyve veren en eski ağacı - 19

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