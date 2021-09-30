Dünyanın meyve veren en eski ağacı

Özarı, "Rivayete göre, Hz. Meryem, Bergama'dan Efes'e giderken buradan geçiyor ve elindeki zeytin fidanını görmüş olduğunuz bu yere dikiyor. 'Dünya var oldukça bu zeytin fidanı da yaşamını sürdürsün' diyor. Bu halk arasında eskiden beri var olan bir hikaye. Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer'in çalışması ise bu hikayeyi destekliyor" diye konuştu.