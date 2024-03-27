imsakiye

Dursunbey Belediyesi hangi partide? Dursunbey Belediye başkanı kimdir? Dursunbey Belediye başkan adayları

Dursunbey Belediyesi hangi partide? Dursunbey Belediye Başkanı kimdir? Dursunbey Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Dursunbey Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Dursunbey Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Dursunbey yerel seçim sonuçları..

Dursunbey Belediyesi hangi partide? Dursunbey Belediye başkanı kimdir? Dursunbey Belediye başkan adayları - 1

DURSUNBEY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Dursunbey Belediyesini,16.683 alınan oy ve %67.99 oy oranı ile AK Parti adayı Ramazan Bahçavan kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%67.99
  • İyi Parti%26.13
  • Saadet Partisi%4.01
  • AHMET ERDOĞAN%0.87
  • BTP%0.54
  • DSP%0.46

TÜRKİYE HABERLERİ

Dursunbey Belediyesi hangi partide? Dursunbey Belediye başkanı kimdir? Dursunbey Belediye başkan adayları - 2

DURSUNBEY BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Dursunbey Belediyesi Başkanı Ramazan Bahçavan Kimdir?

1963 yılında Balıkesir İli Dursunbey İlçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Dursunbey de tamamladıktan sonra, Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesini 1988 yılında bitirmiştir.Askerlik görevini yedek subay olarak tamamladıktan sonra özel sektörde faaliyet gösteren bir yem fabrikasında teknik müdür olarak 1 yıl görev almıştır.

Daha sonra da kendisine ait olan iş yerini kurmuştur.1999 – 2004 yılları arası İl Genel Meclisi üyesi olarak görev almış ve 2009 mahalli seçimlerinde tekrar İl Genel Meclisi üyesi olarak seçilmiştir.Meclis 1. Başkan Vekilliği görevinde de bulunmuş ve 2006 yılından İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimine kadar kendi iş yeri dışında ortak olduğu inşaat sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirkette de müdür olarak çalışmıştır.

2011 Nisan ayından 2014 Mart ayına kadar İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini sürdüren Ramazan Bahçavan, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Dursunbey Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ikinci kez Dursunbey Belediye Başkanlığına seçilen Bahçavan aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı görevi ile Balıkesir Toplu Konut A.Ş (BALTOK) önetim kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Dursunbey Belediyesi hangi partide? Dursunbey Belediye başkanı kimdir? Dursunbey Belediye başkan adayları - 3

DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • RAMAZAN BAHÇAVAN
  • ZEKERİYYA OKTAY
  • MUSTAFA YILDIRIM
  • İSMAİL ERİCEK
  • YASİN REÇBER
  • ENES YAÇİN
  • BAHADIR YILDIRIM
Dursunbey Belediyesi hangi partide? Dursunbey Belediye başkanı kimdir? Dursunbey Belediye başkan adayları - 4

BALIKESİR İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET!   

Seçim Sonuçları

Balıkesir Seçim Sonuçları

Altıeylül Seçim Sonuçları 2024
Ayvalık Seçim Sonuçları 2024
Balya Seçim Sonuçları 2024
Bandırma Seçim Sonuçları 2024
Burhaniye Seçim Sonuçları 2024
Bigadiç Seçim Sonuçları 2024
Dursunbey Seçim Sonuçları 2024
Edremit Seçim Sonuçları 2024
Erdek Seçim Sonuçları 2024
Gömeç Seçim Sonuçları 2024
Gönen Seçim Sonuçları 2024
Havran Seçim Sonuçları 2024
İvrindi Seçim Sonuçları 2024
Karesi Seçim Sonuçları 2024
Manyas Seçim Sonuçları 2024
Kepsut Seçim Sonuçları 2024
Marmara Seçim Sonuçları 2024
Savaştepe Seçim Sonuçları 2024
Sındırgı Seçim Sonuçları 2024
Susurluk Seçim Sonuçları 2024

DAHA FAZLA GÖSTER