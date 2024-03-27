Dursunbey Belediyesi hangi partide? Dursunbey Belediye başkanı kimdir? Dursunbey Belediye başkan adayları

DURSUNBEY BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Dursunbey Belediyesi Başkanı Ramazan Bahçavan Kimdir?

1963 yılında Balıkesir İli Dursunbey İlçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Dursunbey de tamamladıktan sonra, Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesini 1988 yılında bitirmiştir.Askerlik görevini yedek subay olarak tamamladıktan sonra özel sektörde faaliyet gösteren bir yem fabrikasında teknik müdür olarak 1 yıl görev almıştır.

Daha sonra da kendisine ait olan iş yerini kurmuştur.1999 – 2004 yılları arası İl Genel Meclisi üyesi olarak görev almış ve 2009 mahalli seçimlerinde tekrar İl Genel Meclisi üyesi olarak seçilmiştir.Meclis 1. Başkan Vekilliği görevinde de bulunmuş ve 2006 yılından İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimine kadar kendi iş yeri dışında ortak olduğu inşaat sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirkette de müdür olarak çalışmıştır.

2011 Nisan ayından 2014 Mart ayına kadar İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini sürdüren Ramazan Bahçavan, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Dursunbey Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ikinci kez Dursunbey Belediye Başkanlığına seçilen Bahçavan aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı görevi ile Balıkesir Toplu Konut A.Ş (BALTOK) önetim kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.