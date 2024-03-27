Dursunbey Belediyesi hangi partide? Dursunbey Belediye başkanı kimdir? Dursunbey Belediye başkan adayları
Dursunbey Belediyesi hangi partide? Dursunbey Belediye Başkanı kimdir? Dursunbey Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Dursunbey Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Dursunbey Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Dursunbey yerel seçim sonuçları..
DURSUNBEY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Dursunbey Belediyesini,16.683 alınan oy ve %67.99 oy oranı ile AK Parti adayı Ramazan Bahçavan kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%67.99
- İyi Parti%26.13
- Saadet Partisi%4.01
- AHMET ERDOĞAN%0.87
- BTP%0.54
- DSP%0.46