DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI: Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları neler?
Kamu bankalarının yüzde 1.20’ye kadar düşen faiz imkanlarıyla konutlarda kullanılabilecek finansmanı sağlaması bekleniyor. Son aylarda konut kredilerinin yüzde 2.80 oranlarına ulaşması kredi ile ev alma imkanını zorlaştırmıştı. Söz konusu düzenleme ile emlak piyasasının canlanması bekleniyor. Kasım ayının gelmesi ile beraber vatandaşlar da düşük faizli konut kredisinin başvuru şartları ve kampanyanın başlayacağı tarihi sorguluyor. Peki, düşük faizli konut kredisi ne zaman başlayacak? 1.20 faizle konut kredisi başvuru şartları neler?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz haftalarda, "Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" açıklaması yapmıştı. Yeni düzenleme ile ilk evini alacaklar için 120-180 ay vade ile yüzde 1.20 kredi faiz oranları gibi avantajlar olması bekleniyor. Öte yandan söz konusu kredi imkanından yararlanma hayali kuran vatandaşlar da başvuru koşulları ve tarihi gibi ayrıntılara odaklandı. İşte, düşük faizli konut kredisi başvuru şartlarında son durum...