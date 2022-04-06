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Düzce-Sakarya yolunda çökme

Düzce ve Zonguldak ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan meydana geldi. Büyük çapta çökme oluşan kara yolu, trafiğe kapatıldı.

Haberler - DHA 06.04.2022 - 12:55

Düzce-Sakarya yolunda çökme - 1

Düzce-Sakarya yolu heyelan nedeniyle meydana gelen çökme sonucu kapandı.

Düzce-Sakarya yolunda çökme - 2

Düzce ve Zonguldak illeri ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu, aşırı kar yağışının ardından eriyen kar sularının etkisi ile Akçakoca Edilli mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle çöktü.

Düzce-Sakarya yolunda çökme - 3

Yol kullanılmaz hale gelirken, asfalt tamamen zarar gördü.

Düzce-Sakarya yolunda çökme - 4

Çökme sonrası yol, her iki yönlü trafiğe kapatıldı.

Düzce-Sakarya yolunda çökme - 5

Jandarma ekipleri, Hemşin köyü sapak mevkiinde yolu kapatarak araçların geçişine izin vermedi.

Düzce-Sakarya yolunda çökme - 6

Düzce- Sakarya istikametine gidecek araçlar ise köy içlerinde oluşturulan alternatif yollara yönlendirildi.

Düzce-Sakarya yolunda çökme - 7

Diğer yandan yaklaşık 50 metrelik kısmı zarar gören yol, havadan drone ile görüntülendi.

Düzce-Sakarya yolunda çökme - 8
Düzce-Sakarya yolunda çökme - 9
Düzce-Sakarya yolunda çökme - 10
Düzce-Sakarya yolunda çökme - 11
Düzce-Sakarya yolunda çökme - 12

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