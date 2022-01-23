Düzce'de 37 araç birbirine girdi: 22 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen, 37 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 23.01.2022 - 17:40

Düzce'de 37 araç birbirine girdi: 22 yaralı - 1

İstanbul istikametine giden bir TIR'ın karla kaplı yolda kayması sonucu arkadan gelen araçlar, ardı ardına çarpıştı.

Düzce'de 37 araç birbirine girdi: 22 yaralı - 2

Otoyolun İstanbul istikametinde Gölyaka gişeleri mevkisindeki yaklaşık 5 kilometrelik alanda 2'si minibüs, 5'i otobüs, 7'si TIR toplamda 37 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Düzce'de 37 araç birbirine girdi: 22 yaralı - 3

Farklı noktalarda gerçekleşen zincirleme kazada 22 kişi yaralandı.

Düzce'de 37 araç birbirine girdi: 22 yaralı - 4

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma, polis, AFAD ve Karayolları ekibi sevk edildi.

Düzce'de 37 araç birbirine girdi: 22 yaralı - 5

İlk müdahalenin ardından yaralılar, ve Sakarya'daki hastanelere kaldırdı.

Düzce'de 37 araç birbirine girdi: 22 yaralı - 6

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Düzce'de 37 araç birbirine girdi: 22 yaralı - 7

Araçların bir kısmının yol kenarına çekilmesiyle İstanbul yönündeki ulaşım, yaklaşık 2 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Çalışmaların 4 saatte tamamlanmasıyla güzergah tamamen araç trafiğine açıldı.

Düzce'de 37 araç birbirine girdi: 22 yaralı - 8
Düzce'de 37 araç birbirine girdi: 22 yaralı - 9
Düzce'de 37 araç birbirine girdi: 22 yaralı - 10
Düzce'de 37 araç birbirine girdi: 22 yaralı - 11
Düzce'de 37 araç birbirine girdi: 22 yaralı - 12
Düzce'de 37 araç birbirine girdi: 22 yaralı - 13
Düzce'de 37 araç birbirine girdi: 22 yaralı - 14
Düzce'de 37 araç birbirine girdi: 22 yaralı - 15
Düzce'de 37 araç birbirine girdi: 22 yaralı - 16
Düzce'de 37 araç birbirine girdi: 22 yaralı - 17

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