Düzce'de 37 araç birbirine girdi: 22 yaralı

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 23.01.2022 - 17:40
İstanbul istikametine giden bir TIR'ın karla kaplı yolda kayması sonucu arkadan gelen araçlar, ardı ardına çarpıştı.
Otoyolun İstanbul istikametinde Gölyaka gişeleri mevkisindeki yaklaşık 5 kilometrelik alanda 2'si minibüs, 5'i otobüs, 7'si TIR toplamda 37 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Farklı noktalarda gerçekleşen zincirleme kazada 22 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma, polis, AFAD ve Karayolları ekibi sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından yaralılar, Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırdı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Araçların bir kısmının yol kenarına çekilmesiyle İstanbul yönündeki ulaşım, yaklaşık 2 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Çalışmaların 4 saatte tamamlanmasıyla güzergah tamamen araç trafiğine açıldı.