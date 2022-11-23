Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.
AFAD, Düzce'deki 5,9'luk depremin ardından en büyüğü 4,7 büyüklüğünde olan 18 artçı sarsıntı kaydedildiği bilgisini paylaştı.
AFAD'dan yapılan açıklamada bölgede kontrol amaçlı elektrik kesintileri uygulandığı belirtilerek, Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" denildi.
Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.
Artçı sarsıntıların devam ettiği kentte soğuk hava nedeniyle battaniyelere sarılan vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.