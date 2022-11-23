Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta

AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu çok sayıda kentte hissedildi. İçişleri Bakanı Soylu "Can kaybı bilgisi yok, saha taraması sürüyor" açıklamasında bulundu. Depremin ardından 18 artçı sarsıntı yaşandı. Sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta - 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta - 2

GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLDİ

Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. 

Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta - 3

18 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

AFAD, Düzce'deki 5,9'luk depremin ardından en büyüğü 4,7 büyüklüğünde olan 18 artçı sarsıntı kaydedildiği bilgisini paylaştı.  

AFAD'dan yapılan açıklamada bölgede kontrol amaçlı elektrik kesintileri uygulandığı belirtilerek, Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" denildi.

Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta - 4

DÜZCE

Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta - 5

DÜZCE

Artçı sarsıntıların devam ettiği kentte soğuk hava nedeniyle battaniyelere sarılan vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta - 6

DÜZCE

Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta - 7

DÜZCE

Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta - 8

DÜZCE

Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta - 9

DÜZCE

Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta - 10

DÜZCE

Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta - 11

İSTANBUL

Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta - 12

İSTANBUL

Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta - 13

ZONGULDAK

Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta - 14

ZONGULDAK

Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta - 15

ZONGULDAK

Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta - 16

ESKİŞEHİR

Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta - 17

ESKİŞEHİR

Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta - 18

ESKİŞEHİR

Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta - 19
Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta - 20

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