e-Devlet’te yeni hizmet: Kaza tespit tutanağı artık e-Devlet’te tutulacak

e-Devlet mobil uygulaması üzerinde yeni bir hizmet devreye alındı. Trafik kazalarında tutulan, kaza tespit tutanakları artık e-Devlet üzerinden hazırlanabilecek. Sürücüler, kağıt tutanağa gerek kalmadan cep telefonlarıyla online tutanak oluşturabilecek. Hizmet şimdilik yalnızca iki aracın karıştığı kazaları kapsıyor.

e-Devlet’te yeni hizmet: Kaza tespit tutanağı artık e-Devlet’te tutulacak - 1

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma sonucunda, e-Devlet uygulamasına yeni bir özellik eklendi.

Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren yeni hizmet, trafik kazalarında tutulan kaza tespit tutanaklarını, online hale getiriyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

e-Devlet’te yeni hizmet: Kaza tespit tutanağı artık e-Devlet’te tutulacak - 2

Kaza tutanağı hizmetini kullanabilmek için e-Devlet hesabında iki aşamalı kimlik doğrulamanın aktif olması ve hizmetin kullanıldığı anda mobil cihazınızın konum servisinin açık olması gerekiyor.

Trafik kazasına karışan iki sürücünün, Kaza Tutanağı hizmetine giriş yapması ve tutanak işlemleri butonuna tıklamasıyla işlem başlıyor.
e-Devlet’te yeni hizmet: Kaza tespit tutanağı artık e-Devlet’te tutulacak - 3

Açılan ekranda isteğe bağlı olarka sürücülerden birisi “Yeni Tutanak Oluştur” seçeneğine, diğer ise “Yeni Tutanağa Dahil Ol” seçeneğine tıklar.

İki sürücü tarafından da tutanak oluşturmak için gerekli şartlar okunduktan sonra şartlar sağlanıyorsa, “Şartları Sağlıyorum” butonu tıklanır.

e-Devlet’te yeni hizmet: Kaza tespit tutanağı artık e-Devlet’te tutulacak - 4

İki sürücünün de sürücü bilglerinin görüntülenmesinin ardından sürücüler kazaya karıştıkları araçlarını seçer.

Seçilen araca ait ruhsat ve sigorta bilgileri görüntülenerek devam edilir.

Eğer araç sürücü üzerine kayıtlı değilse “Farklı Araç Ekle” butonuna tıklanır. Açılan ekranda araç ruhsat karekodu okutularak, ruhsata ilişkin ayrıntılar girilmiş olur.

e-Devlet’te yeni hizmet: Kaza tespit tutanağı artık e-Devlet’te tutulacak - 5

İki sürücünün de kazaya ilişkin fotoğrafları yüklemesinin ardından kazaya ilişkin bir açıklama yazılır.

e-Devlet’te yeni hizmet: Kaza tespit tutanağı artık e-Devlet’te tutulacak - 6

Açılan ekranlar üzerinden sürücüler araçlarının ilk darbe aldığı noktayı seçer ve işleme devam edilir.

e-Devlet’te yeni hizmet: Kaza tespit tutanağı artık e-Devlet’te tutulacak - 7

Tutanağa dahil olan sürücünün ekranında otomatik olarak bir karekod oluşur.

Tutanağı oluşturan sürücünün ekranında ise karekod okuyucu açılır.

e-Devlet’te yeni hizmet: Kaza tespit tutanağı artık e-Devlet’te tutulacak - 8

Tutanağı oluşturan sürücünün karekodu okutmasıyla kaza tutanakları eşleştirilir.

Tutanağı oluşturan sürücünün telefonundan gerekli bilgilendirmelerin okunmasının ardından kaza anın görselleştirilir ve devam edilir.

Bilgilerin kontrol edilmesinin ardından onayla butonuyla işlem tamamlanır.

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