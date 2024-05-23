e-Devlet’te yeni hizmet: Kaza tespit tutanağı artık e-Devlet’te tutulacak

Kaza tutanağı hizmetini kullanabilmek için e-Devlet hesabında iki aşamalı kimlik doğrulamanın aktif olması ve hizmetin kullanıldığı anda mobil cihazınızın konum servisinin açık olması gerekiyor.

Trafik kazasına karışan iki sürücünün, Kaza Tutanağı hizmetine giriş yapması ve tutanak işlemleri butonuna tıklamasıyla işlem başlıyor.