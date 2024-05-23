e-Devlet’te yeni hizmet: Kaza tespit tutanağı artık e-Devlet’te tutulacak
e-Devlet mobil uygulaması üzerinde yeni bir hizmet devreye alındı. Trafik kazalarında tutulan, kaza tespit tutanakları artık e-Devlet üzerinden hazırlanabilecek. Sürücüler, kağıt tutanağa gerek kalmadan cep telefonlarıyla online tutanak oluşturabilecek. Hizmet şimdilik yalnızca iki aracın karıştığı kazaları kapsıyor.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma sonucunda, e-Devlet uygulamasına yeni bir özellik eklendi.
Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren yeni hizmet, trafik kazalarında tutulan kaza tespit tutanaklarını, online hale getiriyor.