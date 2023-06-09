e-okul kapandı mı, not girişleri ne zaman kapanıyor?
Okulların kapanmasına kısa bir süre kala e-okul sistemiyle ilgili araştırmalar da başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran Cuma günü son bulacak. Yazılı ve sözlü sınavlardan alacakları notları merak eden öğrenciler, e-okul üzerinden kontrollerini gerçekleştiriyor. Peki, e-okul kapandı mı, not girişleri ne zaman kapanıyor?
Okulların yaz tatili sürecine girmesine günler kaldı. 2022-2023 eğitim dönemini tamamlayacak olan öğrenciler, e-Okul not girişi sisteminin kapanacağı tarihi merak ediyor.