Ebrar Sitesi davasında yıkılan binanın apartman görevlisinden çarpıcı itiraf: “Asansörün tabanından su çıkardı, motorla dışarı atardık”
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde, bin 400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi’ne ilişkin yargılama sürüyor. Sitenin F Blok bölümünde apartman görevlisi olarak çalışan ve depremden sağ olarak kurtulan Halil İbrahim Hasırcı, apartmanın asansörünün tabanından su çıktığını söyledi. Suyu, motorlar vasıtasıyla dışarı attıklarını anlatan Hasırcı, “Suyun niye olduğunu şimdi anlıyoruz, zeminin sulak bir arazi olduğunu, tabanının sulak olduğunu, sağlam olmadığını şimdi anladık.” dedi.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde Ebrar Sitesi’nde bin 400 kişi yaşamını yitirdi.
96 kişinin can verdiği yıkılan F Blok ile ilgili yürütülen soruşturma sonunda sitenin kurucusu Tevfik Tepebaşı, F bloku yapan Çetin Konut Yapı Kooperatif Başkanı Çetin Kurt, Tevfik Tepebaşı’nın damadı Ahmet Doğan, Atilla Öz, Berra Elbistanlı, Mehmet Akif Özgüler, Metin Kazancı, Mustafa Timurbanga ve Tamer Kurtaran hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralama neden olma suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Metin Kazancı, binadan sağ çıkanlar, ölenlerin yakınları ve tarafların avukatları katıldı.Tutuklu sanıklar Çetin Kurt ile başka dosyalardan tutuklu olan Tevfik Tepebaşı, Ahmet Doğan ve Atilla Öz, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlanırken, diğer tutuksuz 5 sanık duruşmaya katılmadı.