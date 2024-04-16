Ebrar Sitesi'nde yerinde dönüşüm
Kahramanmaraş'ta depremde yerle bir olan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda yerinde dönüşüm çalışmaları başladı. 1400 kişinin yaşamını yitirdiği depremin simgesi sitede temel hafriyat kaldırıldı. Etüt çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde 59 bina yıkıldı.
4 bin kişinin hayatını kaybettiği mahalledeki Ebrar Sitesi depremin simge yerlerinden biri oldu. Bölgenin bulunduğu alanda yerinde dönüşüm çalışmalarına başlandı.