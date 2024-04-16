Ebrar Sitesi'nde yerinde dönüşüm

Kahramanmaraş'ta depremde yerle bir olan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda yerinde dönüşüm çalışmaları başladı. 1400 kişinin yaşamını yitirdiği depremin simgesi sitede temel hafriyat kaldırıldı. Etüt çalışmaları sürüyor.

Ebrar Sitesi'nde yerinde dönüşüm - 1

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde 59 bina yıkıldı.

4 bin kişinin hayatını kaybettiği mahalledeki Ebrar Sitesi depremin simge yerlerinden biri oldu. Bölgenin bulunduğu alanda yerinde dönüşüm çalışmalarına başlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ebrar Sitesi'nde yerinde dönüşüm - 2

Temel hafriyatlarının kaldırılmasının arından fore kazık ve demir yerleştirme işlemleri ile devam edilen bölgede, bir yandan beton dökme işlemleri de sürüyor.

Ebrar Sitesi'nde yerinde dönüşüm - 3

Alan drone ile görüntülenirken çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği görüldü.

Ebrar Sitesi'nde yerinde dönüşüm - 4

Bölgede çalışmaların devam ettiğini ifade eden inşaat çalışanı İbrahim Yurdakonar, “Burada temel açma ve kazı işlemlerimiz var. Temeller açılıp demirleri döküyoruz bir an önce vatandaşlarımıza evlerini teslim etmeye çalışıyoruz." dedi.

Ebrar Sitesi'nde yerinde dönüşüm - 5

Şu anda bölgenin zemin etütleri yapıldığının altını çizen Yurdakonar, "Fore kazıklarla desteklenerek temellere de bağlanarak çalışma yapılıyor. Bir yandan beton dökülüyor. Çok da bir şey kalmadı hızlı bir şekilde işlemler devam ediyor. Vicdanen yaptığımız işler sıkıntı yok sağlamlık açısından. Vatandaşlarımız deprem sonrası evlerine yerleşecek ve gönül rahatlığı ile bu evlerde kalabilirler." dedi.

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