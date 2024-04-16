Ebrar Sitesi'nde yerinde dönüşüm

Şu anda bölgenin zemin etütleri yapıldığının altını çizen Yurdakonar, "Fore kazıklarla desteklenerek temellere de bağlanarak çalışma yapılıyor. Bir yandan beton dökülüyor. Çok da bir şey kalmadı hızlı bir şekilde işlemler devam ediyor. Vicdanen yaptığımız işler sıkıntı yok sağlamlık açısından. Vatandaşlarımız deprem sonrası evlerine yerleşecek ve gönül rahatlığı ile bu evlerde kalabilirler." dedi.