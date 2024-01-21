Ebrar Sitesi'nin kurucusu kendini savundu! Yer çürüktü, deprem de beklenenden büyüktü
Kahramanmaraş'ta 80 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi'nin N bloğuyla ilgili davanın ilk duruşması, görüldü. Ebrar Sitesi'nin kurucusu Tevfik Tepebaşı (81), savunmasında, "Yerin çürük, depremin de beklenenden büyük olmasından dolayı bina yıkılmıştır." dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ilk saniyelerinde yıkılıp, 1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nde; 80 kişinin öldüğü N bloğuyla ilgili açılan ve 1'i tutuklu 5 sanığın 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması, görüldü.