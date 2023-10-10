Eczaneler ne zaman, saat kaçta kapanıyor? 2023 eczane çalışma saatleri

2023 yılında eczanelerin açılış ve kapanış saatleri yüz binlerce vatandaş tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Kişisel ihtiyaçlarını karşılaşmak için eczanelerin hafta sonu ve hafta içi mesai saatleri vatandaşlar tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. İşte, 2023 eczane çalışma saatleri...