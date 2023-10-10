Eczaneler ne zaman, saat kaçta kapanıyor? 2023 eczane çalışma saatleri

Eczanelerin çalışma saatleri vatandaşlarca merak ediliyor. Çeşitli sebeplerle ilaç satın almak zorunda olan vatandaşların yanı sıra bir takım medikal ürün temin etmek isteyen vatandaşlar, eczanelerin açılış-kapanış saatleri konusunda bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, eczaneler saat kaçta kapanıyor? Eczaneler kaça kadar açık?

Eczaneler ne zaman, saat kaçta kapanıyor? 2023 eczane çalışma saatleri - 1

2023 yılında eczanelerin açılış ve kapanış saatleri yüz binlerce vatandaş tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Kişisel ihtiyaçlarını karşılaşmak için eczanelerin hafta sonu ve hafta içi mesai saatleri vatandaşlar tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. İşte, 2023 eczane çalışma saatleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Eczaneler ne zaman, saat kaçta kapanıyor? 2023 eczane çalışma saatleri - 2

HAFTA İÇİ ECZANE AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ

Eczanelerin mesai saatleri, hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasındadır.

Öte yandan eczanelerin öğle molaları yoktur.

Çalışma saatlerinden sonra, ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar bölgelerindeki nöbetçi eczaneler vasıtası ile hizmet alabilir.

Eczaneler ne zaman, saat kaçta kapanıyor? 2023 eczane çalışma saatleri - 3

HAFTA SONU ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ (CUMARTESİ ECZANELER KAÇTA KAPANIYOR?)

Eczaneler cumartesi günleri 09:00 ile 19:00 saatleri arası çalışmaktadırlar.

Pazar günleri ise eczaneler kapalıdır.

Pazar günleri nöbetçi sistemi ile çalışmaya devam edecek nöbetçi eczaneler için internet üzerinden sorgulama yapılabilir.

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