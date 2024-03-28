Edirne Belediye başkan adayları kimlerdir? Edirne Belediyesi hangi partide? Edirne Belediye başkanı kimdir?

EDİRNE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Edirne Belediyesi Başkan Recep Gürkan Kimdir?

1964 yılında Edirne İpsala’da doğdu. İlk ve orta öğrenimimi İpsala’da tamamladı. 1983 yılında Trakya Üniversitesi Edirne Eğitim Yüksekokulundan, 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal bilimler bölümünden mezun oldu. 1998-2003 tarihleri arasında Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünde, şube müdürlüğü ve milli eğitim müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.2004 yılında Edirne Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon müdürlüğü görevi ile birlikte Edirne Valiliği Sınır Ötesi İş Birliği faaliyetleri ve Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarında görev aldı. Ayrıca Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli valiliklerince kurulmuş bulunan Trakya Kalkınma Birliği Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 2005 yılında Trakya Üniversitesi Genel Sekreterliği görevine atandı. 10 Mart 2011 tarihinde CHP Edirne Milletvekili Aday Adayı olmak için istifa etti. Üniversite Yönetim Kurulu ile Üniversite Senatosu raportörlüklerini yürüttü. Trakya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. yönetim kurulu kurucu üyeliği yaptı.Edirne Atatürkçü Düşünce Derneği, Edirne Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Edirne Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Edirne Turizm Derneği, Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği gibi birçok sivil toplum örgütünün kurucu üyelikleri ve yöneticiliklerinde bulundu.1990-1995 yılları arasında Eğitim-İş Edirne İl Başkanlığı ile daha sonra kurulan Eğitim-Sen Genel Merkez kurucu üyesi ve yöneticisi olarak görev yaptı. 2010 yılında “Yılın En Başarılı Bürokrat” ödülünü aldı. 3 Nisan 2011 tarihinde yapılan üye bazında ön seçimde 1. sırada seçilerek CHP Edirne Milletvekili adayı oldu.12 Haziran 2011 seçimlerinde CHP Edirne Milletvekili olarak seçildi. TBMM’de Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak görev yaptı.30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP Edirne Belediye Başkanı olarak seçildi.2016 yılı Mart ayında Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri Töreni’nde “Tarihi Elektrik Fabrikası’nın Restorasyonu” Projesi ile Bilim ve Tarih Ödülü’ne layık görülen Başkan Gürkan, ödülünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden aldı.2016 yılı Mayıs ayında Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nce 12’ncisi düzenlenen “Kent ve Yaşam Ödülleri” kapsamında Jüri tarafından, odalar, esnaf birlikleri ve sivil toplum kuruluşlarını Edirne ortak paydasında buluşturma başarısını sağladığı için “Kent Dayanışması Ödülü” ne layık görüldü.Gürkan, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde yeniden Edirne Belediye Başkanlığı görevine seçildi.Evli olan Recep Gükan'ın, Eylem ve Yiğit adında iki çocuğu vardır.