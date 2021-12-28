Edirne Uzunköprü'de dere taştı: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Haberler - Anadolu Ajansı 28.12.2021 - 23:15
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aşırı sağanaktan dolayı Kırkavak Deresi bazı yerlerde yatağından taştı.
Uzunköprü'de dün gece başlayan sağanak öğleden sonra şiddetini artırdı. İlçede metrekareye 24 saatte 60 kilograma yakın yağış düştü.
Yollarda su birikintileri oluştu, bazı bodrum katlara su girdi. Aşırı yağış nedeniyle Kırkavak Deresi bazı bölgelerde yatağından çıktı.
Uzunköprü Belediyesi ve AFAD ekipleri ilçede çalışmalarına devam ediyor.
AFAD, sel ve su baskınlarında mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığını bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, akşam saatlerindeki aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının yaşandığı, 112 acil çağrı merkezine 11 ihbarın ulaştığı belirtildi.
Bölgede, Edirne İl AFAD, 112, emniyet ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği, 1 araçta mahsur kalma ve 10 evde su baskını ihbarı üzerine bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, vatandaşların güvenli bölgeye alındığı kaydedildi.
Atatürk Mahallesi Vakıf Sitesi'ndeki 48 hanenin sakinlerinin de güvenli bölgede yer alan misafirhanelere yerleştirildiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, gece saatleri itibari ile bölgede yağışların etkili olmaya devam edeceği aktarıldı.