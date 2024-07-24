Edirne'de aşırı sıcaklar ayçiçeklerini yaktı

Arabacı, "Tunca Nehri çok daha önce başladı kurumaya, yaklaşık 1 ayı geçti aşağı yukarı bu su seviyelerinin düşmesi, yeterli seviyede sulama yapılamaması. Tabii bununla ilgili biz Vali beyin başkanlığında, il müdürlüğümüz, Devlet Su İşleri, Ziraat Odası, muhtarlarımız yani hep birlikte bir çalışma yapıyoruz. Hatta buraya gelmeden önce de yine bir toplantı yaptık il müdürlüğümüzde. Yani biz mevcut suyumuzu belli alanlarda kesinti yaparak, aşağı yukarı indirip, bütün üreticilerimizin en azından maliyetini kurtaracağı bir yıl olması için emek veriliyor. Tabii bu şu anki akan debiyle, bu suyla elimizden geldiğince en iyisini yapıyoruz ama muhakkak ki, verim kaybı ya da birtakım sıkıntılar olacaktır. Bunun tek çözümü şu an Bulgaristan'dan bir miktar su salınması. Bunu da aşağı yukarı 20 günü geçti. Tarım Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız yani bütün bürokratlarımız bu konuyla ilgili Bulgaristan'la temas içinde, taleplerde bulunuldu. Daha henüz bir sonuç çıkmadı ama inşallah oradan bir sonuç çıkar. Çıkmadığı takdirde gerçekten işimiz bu şartlarda zor." ifadelerini kullandı.