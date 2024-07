Edirne'de aşırı sıcaklar ayçiçeklerini yaktı

"20 GÜNDÜR SU BASILAMAYAN TARLALAR VAR"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Arabacı, nehirlerin akış hızının sulamada yeterli olmayacağının belirtti ve şöyle devam etti:



"Yani bu konunun acilen çözülmesini bekliyoruz çünkü kendi kendimizi idare etme çok zor. Bugün akan debi 3 metreküp/saniye Tunca Nehri'nde. Yani bu 3 metreküple Edirne'ye kadar olan alanda idare etmek çok zor. Hem üreticilerimiz arazi sulamada sıkıntı yaşıyor. 10 gün ya da 20 gün hiç su basılamayan tarlalar var, şu an bazı bölgelerde. Yani onların can suyu versin, diye yukarıdaki birtakım pompaları durdurup aşağıya su indirmeye çalışıyoruz. Bu da ekip halinde yani il müdürlüğümüz, muhtarlarımız, kooperatif başkanlarımız, üreticilerimiz hep birlikte oturup ne yapabilirizi konuşuyoruz. Kendi içimizde gerekli müdahaleler yapılıyor ama su böyle aktığı sürece yani net çözüm olmayacak bunlar. Yani bizim ilk etapta şu an Bulgaristan'dan suya ihtiyacımız var."