Edirne’de eğlence merkezi kundaklandı: İstanbul’dan gelip mekanı ateşe verdiler

Edirne’de bir eğlence mekanı kundaklandı. İstanbul’dan içerisinde motosiklet yüklü hafif ticari araçla kente gelen 3 şüpheli, motosikleti bir tarlaya bırakıp önce çarşıdan yanıcı madde aldı. Gece yarısı tarlaya bıraktıkları motosikletle eğlence merkezine gelen saldırganlar, içeri girip mekanı kundakladı. Polis olayla ilgili olarak 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5’i tutuklandı.

Edirne’de eğlence merkezi kundaklandı: İstanbul’dan gelip mekanı ateşe verdiler - 1

Edirne’de bir eğlence mekanını kundaklama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Edirne’de eğlence merkezi kundaklandı: İstanbul’dan gelip mekanı ateşe verdiler - 2

Edirne’deki İstasyon Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanının kundaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Edirne’de eğlence merkezi kundaklandı: İstanbul’dan gelip mekanı ateşe verdiler - 3

MOTOSİKLET YÜKLÜ TİCARİ ARAÇLA EDİRNE’YE GELDİLER

Bölgedeki kameraları inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kundaklamayı gerçekleştiren 3 şüphelinin İstanbul’dan içerisinde motosiklet yüklü hafif ticari araçla Edirne’ye geldiğini belirledi.

Edirne’de eğlence merkezi kundaklandı: İstanbul’dan gelip mekanı ateşe verdiler - 4

İncelemede motosikleti çeltik tarlasına bırakan şüphelilerin çarşıdan yanıcı madde aldıkları, gece yarısı da tarladan aldıkları motosikletle maskeli olarak gittikleri eğlence mekanını kundakları tespit edildi.

Edirne’de eğlence merkezi kundaklandı: İstanbul’dan gelip mekanı ateşe verdiler - 5

Kundaklanma anı eğlence mekanının güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edirne’de eğlence merkezi kundaklandı: İstanbul’dan gelip mekanı ateşe verdiler - 6

MEKANI KUNDAKLAYIP, İSTANBUL’A GERİ DÖNDÜLER

Olayın ardından motosikleti hafif ticari araca tekrar yükleyip İstanbul’a kaçan şüphelilerin K.Ç. ve A.Ç. olduğu belirlendi.

Şüphelilerden K.Ç. ile bu kişiyi evinde saklayan ve kendisini E.A. olarak tanıtan F.D, İstanbul’da özel harekat polisinin de katıldığı operasyonla yakalandı.

Evde yapılan aramada 4 tabanca, 2 bıçak, sis bombası ve 17 fişek ele geçirildi.
Edirne’de eğlence merkezi kundaklandı: İstanbul’dan gelip mekanı ateşe verdiler - 7

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Diğer şüpheliler A.Ç, U.S. ile olayın azmettiricileri olduğu öne sürülen S.K. ve K.K. da Edirne’de gözaltına alındı.

Olayın, kundaklanan eğlence mekanı çalışanları ile başka bir eğlence mekanı çalışanları arasındaki bıçaklı kavgayla bağlantılı olduğu öğrenildi.

Edirne’de eğlence merkezi kundaklandı: İstanbul’dan gelip mekanı ateşe verdiler - 8

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ç, A.Ç, F.D, S.K. ve K.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

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