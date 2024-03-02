Edirne’de eğlence merkezi kundaklandı: İstanbul’dan gelip mekanı ateşe verdiler

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Diğer şüpheliler A.Ç, U.S. ile olayın azmettiricileri olduğu öne sürülen S.K. ve K.K. da Edirne’de gözaltına alındı.

Olayın, kundaklanan eğlence mekanı çalışanları ile başka bir eğlence mekanı çalışanları arasındaki bıçaklı kavgayla bağlantılı olduğu öğrenildi.