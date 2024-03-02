Edirne’de eğlence merkezi kundaklandı: İstanbul’dan gelip mekanı ateşe verdiler
Edirne’de bir eğlence mekanı kundaklandı. İstanbul’dan içerisinde motosiklet yüklü hafif ticari araçla kente gelen 3 şüpheli, motosikleti bir tarlaya bırakıp önce çarşıdan yanıcı madde aldı. Gece yarısı tarlaya bıraktıkları motosikletle eğlence merkezine gelen saldırganlar, içeri girip mekanı kundakladı. Polis olayla ilgili olarak 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5’i tutuklandı.
Edirne’de bir eğlence mekanını kundaklama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.