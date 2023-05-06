Edirne'de geleneksel Kakava ateşi yakıldı

Gürkan, depremlerin önlenemeyeceğine ancak alınacak tedbirlerle depremlerde can kaybının en aza indirilmesinin mümkün olduğuna işaret etti.

Tüm tedbirlerin hep birlikte alınacağını ifade eden Gürkan, "Çünkü depremde ölenlere baktığınızda bunun siyaseti yok, bunun etnik kökeni yok, bunun mezhebi yok, bunun inancı yok, sağcısı, solcusu yok. O yüzden Edirne'den Hakkari'ye, Hatay'dan Sinop'a, bu ülkenin güzel insanlarının tümünü yaşatmak hepimizin boynunun borcu ve bunu başaracağız." dedi.