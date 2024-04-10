Edirne’de, sınır kapılarından bayram tatilinde yurt dışına çıkışlar yüzde 125 arttı
Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı tatilinde, Yunanistan ve Bulgaristan’a açılan sınır kapılarında yoğunluk yaşandığını belirtti. Sezer, tatilin başlangıcından itibaren normal günlere göre yolcu çıkışlarında yaklaşık yüzde 125 oranında, araç sayısında ise yüzde 90 oranında artış olduğunu dile getirdi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, bayram namazını Eski Cami’de kılıp, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.