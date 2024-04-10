Edirne’de, sınır kapılarından bayram tatilinde yurt dışına çıkışlar yüzde 125 arttı

Edirne’de bayram tatili nedeniyle tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Sezer, “Polisimiz, jandarmamız, güvenlik birimlerimiz ve sahil güvenliğimiz hepsi şu anda bayram tedbirleri nedeniyle özellikle görevleri başında bulunmaktalar. 1780 personelimiz ve 240 araçlı ekibimiz ilimiz genelinde trafik ve güvenlik tedbirlerini almış durumdalar. Geçen yıla göre sevindirici olan, trafik kazalarında aynı günleri kıyaslarsak yüzde 50 oranında bir azalma var. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; bayramı bayram gibi geçirelim. Trafik kurallarına uyalım. Kaza ve bizi üzücü olaylarla karşı karşıya gelmeyelim. Bunun için de bayram sonuna kadar yine almış olduğumuz trafik tedbirleri, yoğun bir şekilde devam edecek. Yine 1500 sağlık personelimiz şu anda, il genelinde vatandaşlarımıza bayram boyunca hizmet vermeye devam edecekler” diye konuştu.