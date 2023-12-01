Edirne’de taşkınlara karşı dere ıslahı

Dere ıslah çalışması yapılan Uzunköprü ilçesine bağlı Aslıhan köyünün muhtarı Aliman Beyaz da köyde daha önceki yıllarda 3 kez taşkın yaşandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

“Köyümüzün doğal afetlerden bir daha zarar görmemesi için çalışma yapılıyor. 2014 yılında DSİ tarafından taşkın koruma ve dere ıslahı çalışması yapılmıştı. Ekipler yine bir çalışma başlattı ve köyümüzden başlayıp Edirne-Uzunköprü yolunun geçtiği alana kadar olan 1,5 kilometrelik alanda temizlik çalışması başlatıldı.”