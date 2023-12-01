Edirne’de taşkınlara karşı dere ıslahı
Son dönemlerde yaşanan ani ve kuvvetli yağışlar Edirne’de taşkın riskini artırdı. Taşkınların önüne geçmek için, kentteki dere yataklarında ıslah çalışması başlatıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, “Bu konularda çok hassas davranıp hızlı bir şekilde dereleri tertemiz yapacağız.” dedi.
Edirne’de taşkınların önüne geçmek amacıyla dere yatağı ıslahı ve taşkın koruma uygulamaları gerçekleştiriliyor.
Son dönemlerde yaşanan ani ve kuvvetli yağışlar özellikle köylerden geçen derelerde taşkın riskini artırdı.DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, derelerde su akışını engelleyen madde ve balçıkları temizlemek ve dere yataklarını taşkına karşı güçlendirmek amacıyla çalışma başlattı.