Edirne'de Tiny House yıkımında arbede çıktı: Gözaltılar var

Açıklamada, "Gerek 1/25000 ölçekli Çevre Düzen Planı hükümleri, gerekse de 5403 sayılı yasa uyarınca tarım alanlarının korunması ve amaçları dışında kullanılmaması esastır. Tiny house adı verilen yapıların römork oldukları ve araç niteliğinde sayılmaları gerektiği, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yıkım kararı alınamayacağı yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır." denildi.
Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:
"Ancak Edirne İl Encümeni’nin 11.05.2023 tarih ve 238 sayılı yıkım kararı hakkında Edirne İdare Mahkemesi’nin 2023/2014 Esas, 2024/699 Karar sayılı kararında “…tiny house nitelikli yapının, yukarıda yer alan açıklamalar ışığında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5. maddesi kapsamında yapı olduğunun tartışmasız olduğu, davacının herhangi bir ruhsatlandırma müracaatının bulunmadığı… dosya kapsamında mevcut resimlerden söz konusu imalatların inşa edilen ilavelerle konut niteliği kazandığı, römork vasfını yitirdiği, fiilen römork olarak kullanılmadıkları gibi bu amaçla kullanılmalarına olanak vermeyecek biçimde tadil edildikleri anlaşıldığından…” denilerek söz konusu imalatların yapı olarak nitelendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Yine Edirne İl Encümeni’nin 01.02.2024 tarih ve 45 sayılı kararı ve 28.03.2024 tarih ve 127sayılı kararlarına karşı açılan davalarda Edirne İdare Mahkemesi’nin 2023/900 Esas, 2023/904 Esas ve 2024/1191 Esas sayılı kararlarında yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir."