Edirne’de Tunca Nehri kuruma noktasına geldi
Edirne'de kuraklık nedeniyle dibi gören Tunca Nehri'nde su içerisinde yaşayan canlılar olumsuz etkilenirken, vatandaşlar ise son bir yıla göre 4 kat su seviyesi azalan ve yaşanan kuraklık sebebiyle tedirgin oluyor.
Küresel ısınmayla birlikte bu kez kuraklık alarmının verildiği il Edirne oldu. Geçtiğimiz yıllarda ve bu yıl boyunca hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve yağışların yetersiz olduğu Edirne'de önemli su kaynaklarından biri olan Tunca Nehri'nin debisi en dip seviyeye kadar düştü.