Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajlar doldu

"KARŞIDAN KARŞIYA YÜRÜYEREK GEÇECEKTİK"

Emekli öğretmen Demir Atakan, yağışlarla Meriç Nehri'nin debisinde gözle görülür artış sonrası kum adacıklarının kaybolmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Bugün su seviyesinin arttığını görüyoruz ama yakın zamana kadar çok kuraktı ve adacıklar vardı. Çiftçi için tarımla uğraşan için çok faydalı. Kurak gördüğümüzde içimiz sızlıyordu sanki karşıdan karşıya yürüyerek geçecek gibiydik" diye konuştu.