Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajlar doldu

Edirne'de sonbahar yağışları, baraj ve nehirlerde su seviyesini artırdı. Kuraklığın yaşandığı kentte, içme suyunu sağlayan Kayalıköy ve Süloğlu barajlarında doluluk oranı hızla artarken, kuruma noktasına gelen Tunca ve Meriç nehirlerinde su debisi yükseldi.

Haberler - DHA 10.12.2021 - 11:31

Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajlar doldu - 1

Kuraklığın yaşandığı 'de, sonbahar yağışlarıyla baraj ve nehirlerde su seviyesi arttı.

Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajlar doldu - 2

Meteoroloji'nin eylül ayından bu yana metrekareye 210 kilo yağış düştüğünü açıklamıştı. Edirne DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl kentin içme suyunu sağlayan ve kuruma noktasına gelen Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı, yüzde 6'dan yüzde 40 kapasitesine; Süloğlu Barajı'nda ise yüzde 32'den yüzde 67'ye ulaştı.

Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajlar doldu - 3

Eylül ayında 2 metreküp/saniye akışıyla kuruma noktasına gelen Tunca Nehri'nde su debisi 10 metreküp/saniyeye, Meriç Nehri'nin debisini de yüzde 59'dan 105 metreküp/saniyeye çıktı.

Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajlar doldu - 4

"HASATTA YÜKSEK VERİM BEKLİYORUZ"

Ekili buğdayların beklenen yağışı aldığını belirten çiftçi Ertan Akar, "Uzun zamandır kuraklık ile boğuşuyoruz. Mevsim yağışlarını toprak zamanında almadığı için hasatta beklediğimiz randımanı alamıyorduk. Bu yağışlar ekili buğdayımıza çok iyi geldi. Hasatta yüksek verim bekliyoruz" dedi.

Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajlar doldu - 5

Sonbahar yağışlarının yer altı sularını beslediğini belirten İsmail Ule, sonbahar yağmurlarının çok iyi geldiğini belirtti.

Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajlar doldu - 6

Hasan Deni de yer altı sularının çoğaldığını ve kuyuların dolduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıllar kurak oldu çok su sıkıntısı çektik. Çok masrafımız oldu. Bu sene yüzümüz güldü çok şükür. Bu durum mahsule yansıyacaktır" dedi.

Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajlar doldu - 7

"KARŞIDAN KARŞIYA YÜRÜYEREK GEÇECEKTİK"

Emekli öğretmen Demir Atakan, yağışlarla Meriç Nehri'nin debisinde gözle görülür artış sonrası kum adacıklarının kaybolmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Bugün su seviyesinin arttığını görüyoruz ama yakın zamana kadar çok kuraktı ve adacıklar vardı. Çiftçi için tarımla uğraşan için çok faydalı. Kurak gördüğümüzde içimiz sızlıyordu sanki karşıdan karşıya yürüyerek geçecek gibiydik" diye konuştu. 

Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajlar doldu - 8
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajlar doldu - 9
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajlar doldu - 10
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajlar doldu - 11
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajlar doldu - 12
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajlar doldu - 13
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajlar doldu - 14
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajlar doldu - 15
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajlar doldu - 16
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajlar doldu - 17
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajlar doldu - 18
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajlar doldu - 19

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