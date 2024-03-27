Edremit Belediyesi hangi partide? Edremit Belediye başkanı kimdir? Edremit Belediye başkan adayları
Edremit Belediyesi hangi partide? Edremit Belediye Başkanı kimdir? Edremit Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Edremit Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Edremit Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Edremit yerel seçim sonuçları..
EDREMİT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir Edremit Belediyesini 41.662 alınan oy ve %45.71 oy oranı ile CHP adayı Selman Hasan Arslan kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%45.71
- MHP%36.22
- KAMİL SAKA%12.18
- Saadet Partisi%1.97
- BTP%1.65
- ARMAĞAN ERBAY%1.59
- Diğer%0.68