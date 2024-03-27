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Edremit Belediyesi hangi partide? Edremit Belediye başkanı kimdir? Edremit Belediye başkan adayları

Edremit Belediyesi hangi partide? Edremit Belediye Başkanı kimdir? Edremit Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Edremit Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Edremit Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Edremit yerel seçim sonuçları..

Edremit Belediyesi hangi partide? Edremit Belediye başkanı kimdir? Edremit Belediye başkan adayları - 1

EDREMİT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir Edremit Belediyesini 41.662 alınan oy ve %45.71 oy oranı ile CHP adayı Selman Hasan Arslan kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%45.71
  • MHP%36.22
  • KAMİL SAKA%12.18
  • Saadet Partisi%1.97
  • BTP%1.65
  • ARMAĞAN ERBAY%1.59
  • Diğer%0.68

TÜRKİYE HABERLERİ

Edremit Belediyesi hangi partide? Edremit Belediye başkanı kimdir? Edremit Belediye başkan adayları - 2

EDREMİT BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Edremit Belediyesi Başkanı Selman Hasan Arslan Kimdir?

Selman Hasan Arslan, 1957 yılında Edremit / Mehmetalan' da dünyaya geldi. İlkokulu Mehmetalan İlkokulunda, orta ve liseyi Edremit Lisesinde tamamlayan Arslan, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksek Okulunu kazandı. 1979 yılında dereceyle mezun olan Arslan, 1983 yılından beri, serbest muhasebeci mali müşavir olarak Edremit' te çalışmaktadır. Arslan, 2009-2014 yılları arasında Zeytinli Belediye Başkanlığı görevini sürdürmüştür, 2019 yılında CHP' den Edremit Belediye Başkan Adayı gösterilmiş ve seçimi kazanmıştır. Halen Edremit Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Edremit Belediyesi hangi partide? Edremit Belediye başkanı kimdir? Edremit Belediye başkan adayları - 3

EDREMİT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MUHAMMED VURMAZ
  • MEHMET ERTAŞ
  • OSMAN NURİ KURU
  • AHMET HAKAN EROĞLU
  • VACİT KURTDERELİ
  • MESUT ÇAMAÇIKAN
  • HARİKA ŞİŞMANLAR
  • AYDIN ZIMBA
  • GÖKHAN KARATAŞ
  • BURAK BARIŞ TUTAK
  • AHMET DEMİREL
  • CENGİZ YALÇIN
  • ALİ CENAN ÖZÜKOÇ
  • AFŞİN EVREN
  • TEVFİK ÇELİK
  • RAMAZAN YILDIRIM
  • ENGİN DENİZ TÖREN AKSOY
Edremit Belediyesi hangi partide? Edremit Belediye başkanı kimdir? Edremit Belediye başkan adayları - 4

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