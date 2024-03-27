Edremit Belediyesi hangi partide? Edremit Belediye başkanı kimdir? Edremit Belediye başkan adayları

EDREMİT BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Edremit Belediyesi Başkanı Selman Hasan Arslan Kimdir?

Selman Hasan Arslan, 1957 yılında Edremit / Mehmetalan' da dünyaya geldi. İlkokulu Mehmetalan İlkokulunda, orta ve liseyi Edremit Lisesinde tamamlayan Arslan, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksek Okulunu kazandı. 1979 yılında dereceyle mezun olan Arslan, 1983 yılından beri, serbest muhasebeci mali müşavir olarak Edremit' te çalışmaktadır. Arslan, 2009-2014 yılları arasında Zeytinli Belediye Başkanlığı görevini sürdürmüştür, 2019 yılında CHP' den Edremit Belediye Başkan Adayı gösterilmiş ve seçimi kazanmıştır. Halen Edremit Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.