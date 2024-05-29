EFES-2024 Tatbikatı: Gece safhası nefes kesti
Toplam 45 ülkeden yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen EFES-2024 Tatbikatı devam ediyor. Tatbikatın gece safhasında milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu.
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikatın gece safhası, Bakan Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın beraberlerindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra TSK komuta kademesinin alandaki yerini almasıyla başladı.