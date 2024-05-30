Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından EFES-2024 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı. TCG Anadolu'nun ilk kez katıldığı tatbikatta Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 ile Katar Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçakları belirlenen hedeflere atış gerçekleştirdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına ithafen Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 50 gemiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı.
Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde yapılan tatbikatın seçkin gözlemci günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın katılımıyla icra edildi.