Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından EFES-2024 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı. TCG Anadolu'nun ilk kez katıldığı tatbikatta Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 ile Katar Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçakları belirlenen hedeflere atış gerçekleştirdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına ithafen Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 50 gemiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı.

Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 1

Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde yapılan tatbikatın seçkin gözlemci günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın katılımıyla icra edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 2

Seçkin gözlemci gününü Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Bosna Hersek Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zukan Helez, Gine-Bissau Savunma Bakanı Nicalou Dos Santos, Kongo Savunma Bakanı Charles Richard Mondjo, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Tanzanya Savunma ve Ulusal Hizmet Bakanı Stergomena Lawrence Tax, Uganda Savunma ve Gazi İşleri Bakanı Jakob Marksons Oboth ve Gambiya Savunma Bakanı Sering Modou Njie ile dost ve müttefik ülkelerden genelkurmay başkanları da takip etti.

Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 3

Senaryonun dün gece icra edilen ilk amfibi hücum dalgasının ardından bugün de iki dalga halinde amfibi hücum tatbikatı yapıldı.

Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 4

Yerli ve milli imkanlarla inşa edilen TCG Burgazada ve TCG Büyükada'dan 76 milimetrelik deniz toplarının ateşlenmesiyle devam eden tatbikatta karşıt kuvvet muhaberesini engellemek amacıyla milli imkanlarla ASELSAN tarafından üretilen elektronik harp unsurları MİLKAR-3A3 ve MİLKAR-5S ile elektronik taarruz uygulandı.

Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 5

Hava hücum harekatı kapsamında ise 4 Atak, 4 Cougar, 4 Sikorsky ve 2 CH-47 Chinook helikopteri görev yaptı. Sikorsky ile yerli ve milli imkanlarla MKE tarafından üretilen 105 mm BORAN obüsü, CH-47 ağır yük helikopteri ile mühimmat konteyneri taşındı.

Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 6

Tatbikatta Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki F-16 ile Katar Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçakları belirlenen hedeflere atış gerçekleştirdi.

Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 7

İlk kez EFES-2024'e katılan TCG Anadolu'dan indirilen ZAHA'lar (Zırhlı Amfibi Hücum Aracı) plaja çıkarma yaptı.

Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 8

TCG Anadolu, TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'dan havalanan helikopterler ve denize açılan botlarla ABD, Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Libya ve Suudi Arabistan birliklerinin katılımıyla bot harekatı gerçekleştirildi.

Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 9

Tatbikatta bir düşman denizaltı bulunduğu senaryosu üzerine tam yerinin belirlenmesi için 3 Sikorsky helikopteri, deniz yüzeyine yaklaşarak sonar cihazı daldırdı.

Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 10

Deniz karakol uçağı da denizaltıyı etkisiz hale getirmek için eğitim torpidosu attı.

Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 11

Düşman hedeflerinin obüslerle vurulduğu tatbikatta, çıkarmaya katılan unsurlara mayınlı sahadan araç geçişi açmak için MAGAS-A roketi ateşlendi.

Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 12

Amfibi harekatına destek için topçu atışları sürerken keskin nişancılar, Bora keskin nişancı tüfeğiyle 600 metreden başarılı atışlar gerçekleştirdi.

Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 13

Mayın harbi dalgıçları da otonom su altı cihazlarıyla belirlenen mayınları teşhis ve imha etti.

Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 14

Tatbikat kapsamında keşif, gözetleme, ateş ve ateş destek unsurları ile taarruz helikopterlerinin eş zamanlı ve koordineli hareketleriyle tüm hedefler, obüs, havan, roket ve top atışlarıyla vuruldu.

Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 15

Tatbikat kapsamında arama kurtarma ve tahliye operasyonları da icra edildi. TCG Anadolu'dan kalkan bir Sikorsky helikopteri, senaryo gereği denizdeki yaralı bir personeli seyyar sahra hastanesine tahliye etti.

Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 16

AKINCI TİHA'LAR ÇORLU'DAN HAVALANDI

Tatbikatta kıyıya yanaşan çıkarma gemilerinin kapak atması sırasında Çorlu'daki üslerinden havalanan Akıncı TİHA'lar da tam isabetli atışlarıyla harekata destek oldu.

Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 17

Meskun mahal muharebesi kısmında ise tankların sahaya girmesinin ardından TB2'den SİHA atışları yapıldı. Tespit edilen düşman zırhlı araçları tanksavarlarla vuruldu.

Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 18

Tatbikat, senaryonun birleşme harekatı icrasıyla sona erdi.

Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 19

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına ithafen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 50 gemi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlama geçişi gerçekleştirildi.

Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 20

Selamlamaya İtalyan Durand de la Penne fırkateyni ile Libya'nın Shafak korveti de eşlik etti.

Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 21

EFES-2024'ÜN İLKLERİ

Yeni nesil Fırtına-2 ve Boran Obüsü, PARS OMTAS kuleli tekerlekli araç, araca monteli mayın tespit sistemi, KARGU hedefe yönlendirilebilen mühimmat sistemi, BAHA insansız hava aracı, TOGAN otonom döner kanatlı gözcü İHA sistemi, füzyon silah gece görüş dürbünü, MİLKAR taarruz sistemleri, C-70 termal silah nişangahı E- 60 termal silah dürbünü, A-960 gündüz görüş dürbünü, A-600 gece görüş dürbünleri, silah tespit radarı, SERHAT ve ACAR radar sistemleri, İHTAR sistemi, şişirilebilir sahte tank ve sistemler, helikopterden havadan tahliye platformu, MİKON mikro kamikaze drone, BOYGA havan mühimmatı taşıyan döner kanatlı İHA, MX-908 patlayıcı madde tespit cihazı, URGAN IP kamera sistemi, CADEX keskin nişancı tüfeği ve NIGHT FORCE ATACR silah üstü optik dürbün gibi muhtelif silah ve sistemler farklı şekillerde ve ilk defa atışlı bir tatbikatta kullanıldı.

Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 22
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 23
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 24
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 25
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 26
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 27
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 28
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 29
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 30
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 31
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 32
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 33
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 34
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 35
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 36
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 37
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 38
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 39
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 40
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 41
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 42
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 43
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 44
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 45
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 46
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 47
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 48
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 49
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 50
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 51
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 52
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 53
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 54
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 55
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 56
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 57
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 58
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 59
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 60
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 61
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 62
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 63
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 64
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 65
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 66
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 67
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 68
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 69
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 70
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 71
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 72
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 73
Efes-2024 Tatbikatı sona erdi: İşte nefes kesen görüntüler - 74
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