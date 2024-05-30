Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlediği seçkin gözlemci gününü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanları, TSK komuta kademesi de takip ediyor.
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı tatbikatın son günündeki faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın beraberlerindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanları, TSK komuta kademesi takip ediyor.