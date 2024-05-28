EFES-2024'te yerli ve milli savunma sanayi sergisi: Kemankeş-2 ilk kez görücüye çıktı
EFES-2024 tatbikatı kapsamında açılan Savunma Sanayi Sergisi'nde, yerli ve milli savunma sanayi teknolojileri sergileniyor. Sergide Baykar tarafından geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Kemankeş-2 de ilk kez görücüye çıktı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla süren EFES-2024 tatbikatı kapsamında açılan Savunma Sanayi Sergisi, 23 Mayıs'tan günümüze kadar ziyaretçilerini ağırladı.