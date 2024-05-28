EFES-2024'te yerli ve milli savunma sanayi sergisi: Kemankeş-2 ilk kez görücüye çıktı

Sergide, Roketsan bünyesinde üretilen ve dünyada en çok kullanılan mühimmatlardan birisi olan, 25 kilometre menzilli Mini Akıllı Mühimmat (MAM) ile EFES-2024 Tatbikatında kullanılan Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Sistemi (L-UMTAS) yerli ve yabancı ilgililer tarafından incelendi.