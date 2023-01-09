Ege ve Marmara için fırtına uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak)

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısı için fırtına ve şiddetli rüzgar uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla'da bugün kuvvetli fırtına bekleniyor.
Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısında beklenen rüzgar, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına, Kıyı Ege'de ise kuvvetli fırtına ve zaman zaman tam fırtına şeklinde esecek.
Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Marmara'da ise rüzgarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 5 ile 7 kuvvetinde, batısında ise 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ege Denizi'nde ise sabah saatlerinden itibaren, yer yer 9 kuvvetinde beklenen kuvvetli fırtına, yarın öğle saatlerinde özellikle güneyinde etkisini kaybedecek.
Baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere indiği bu dönemde, beklenen yağışlı hava çare olur mu?
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''Yurdun batı kesimlerine yağış gelecek ancak bu yağışlar bizi kuraklıktan çıkarmayacak. Uzun süreli ve besleyici, kar yağışına ihtiyacımız var'' dedi.
Çalışkan, ''Bu sene maalesef kurak bir yıl olacak'' diyerek su kullanımına yönelik acil önlem alınması noktasında da uyarıda bulundu.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve Kuzey kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve güneyi, Ege ve Batı Akdeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) ve zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İstanbul'da hava sıcaklığı yeni haftada mevsim normallerinde seyredecek.