Ege ve Marmara için fırtına uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak)

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Yurt genelinde kar yağışı beklenmezken Batı bölgelerde yağmurlu hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısı için fırtına ve şiddetli rüzgar uyarısında bulundu. İşte Türkiye'de bu hafta içi beklenen hava durumu...

Ege ve Marmara için fırtına uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 1

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Ege ve Marmara için fırtına uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 2

EGE BÖLGESİ İLE MARMARA'NIN GÜNEY VE BATISI İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısı için fırtına ve şiddetli rüzgar uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla'da bugün kuvvetli fırtına bekleniyor.

Ege ve Marmara için fırtına uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 3

Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısında beklenen rüzgar, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına, Kıyı Ege'de ise kuvvetli fırtına ve zaman zaman tam fırtına şeklinde esecek.

Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Ege ve Marmara için fırtına uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 4

DENİZLER İÇİN DE UYARI

Marmara'da ise rüzgarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 5 ile 7 kuvvetinde, batısında ise 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ege Denizi'nde ise sabah saatlerinden itibaren, yer yer 9 kuvvetinde beklenen kuvvetli fırtına, yarın öğle saatlerinde özellikle güneyinde etkisini kaybedecek.

Ege ve Marmara için fırtına uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 5

YAĞIŞLAR KURAKLIĞA ÇARE OLUR MU?

Baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere indiği bu dönemde, beklenen yağışlı hava çare olur mu?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''Yurdun batı kesimlerine yağış gelecek ancak bu yağışlar bizi kuraklıktan çıkarmayacak. Uzun süreli ve besleyici, kar yağışına ihtiyacımız var'' dedi.

Çalışkan, ''Bu sene maalesef kurak bir yıl olacak'' diyerek su kullanımına yönelik acil önlem alınması noktasında da uyarıda bulundu. 

Ege ve Marmara için fırtına uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 6

HAVA SICAKLIĞI: İç ve Kuzey kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve güneyi, Ege ve Batı Akdeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) ve zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ege ve Marmara için fırtına uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 7

İstanbul'da hava sıcaklığı yeni haftada mevsim normallerinde seyredecek.

Ege ve Marmara için fırtına uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 8

9 OCAK PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ege ve Marmara için fırtına uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 9

10 OCAK SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ege ve Marmara için fırtına uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 10

11 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ege ve Marmara için fırtına uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 11

12 OCAK PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ege ve Marmara için fırtına uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 12

13 OCAK CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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