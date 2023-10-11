Ege’de tehlike çanları: Ortalama sıcaklık 2 derece daha yükselecek, orman yangınları artacak
Küresel ısınmanın etkileri Türkiye’nin değişik bölgelerinde kendisini hissettirmeyi sürdürürken Ege Bölgesi’ne ilişkin yapılan son araştırma, bölgedeki sıcaklık ortalamasının önümüzdeki 10 yılda en az 2 derece artacağını ortaya koydu. Uzmanlar, daha sıcak havanın orman yangınlarını artıracağı uyarısını yaparken, enerji üretimi ve içme suyuna erişimde de sıkıntı yaşanabileceği konusuna dikkat çekti.
“Türkiye’nin Ege Bölgesinde Kuraklık Değerlendirmesi” araştırması, Vaheddoost ve İzmir Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mir Jafar Sadegh Safari yürütücülüğünde gerçekleştirildi.Araştırmanın sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunan Vaheddoost, çalışma kapsamında Ege Bölgesi’nde yer alan Büyük Menderes, Küçük Menderes ve Gediz havzalarındaki meteorolojik ve hidrolojik kuraklığın yanı sıra sıcaklıktaki eğilimi gözlemlediklerini söyledi.