Ege’de tehlike çanları: Ortalama sıcaklık 2 derece daha yükselecek, orman yangınları artacak

Bugüne kadar Ege Bölgesi’ndeki kuraklık durumunu kapsamlı ve güncel bir şekilde değerlendiren bir çalışma bulunmadığını, kendilerinin Ege Bölgesi’nde 1973 ile 2020 yılları arasında meydana gelen sıcaklık değişimlerinin kuraklığa etkisini incelediklerini belirten Vaheddoost, söz konusu yıllar arasında meydana gelen sıcaklık değişimlerinin bölgesel ısınmanın bir işareti olarak kabul edilebileceğini anlattı.

Vaheddoost, “Sıcaklık yaklaşık yılda ortalama 0,20-0,35 santigrat derece artış göstermiş. Bu nedenle, önümüzdeki 10 yılın en az 2 santigrat derece daha sıcak olacağını öngörüyoruz. Sonuçlar ayrıca kuraklığın şiddetinin deniz kıyısından karaya doğru arttığını gösteriyor yani kıyı bölgesi kuraklıktan daha az etkilenmiş.” dedi.

Sıcaklık değerleriyle ilgili İzmir’den örnek veren Vaheddoost, bu kentte ortalama sıcaklığın 18 derece olduğunu, 10 yıl içinde ise bunun 20 dereceye yükseleceğini öngördüklerini aktardı.