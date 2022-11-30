Eğirdir Gölü'nde kritik seviyeye 6 santimetre kaldı

Bugün yapılan ölçümlerde göldeki su seviyesinin 914,80 metre olarak ölçüldüğünü belirten Can, şöyle devam etti:



“Bu seviye, kuraklığın kritik noktasına 6 santimetre kaldığı anlamına geliyor. 19 Ekim 2022'de 914,82 santimetre olarak ölçülmüştür. 40 günde 2 santimetre daha düşüş meydana gelmiş durumda. Birliğin geçen yıl 4 Aralık'ta yaptığı ölçüme göre Eğirdir Gölü 13 santimetre daha düşük seviyede seyrediyor. Kritik noktaya doğru yaklaşıyoruz.”