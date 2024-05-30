Eğitimde şiddete kalem kırdılar
Kocaeli'de kızıyla kavga eden öğrenciyi göstermediği için öğretmen Burak Laçin'in üzerine yürünmesi ve araya giren öğretmen Mehmet Demir'in de saldırıya uğramasına ilişkin sendika üyeleri tepkilerini kalemlerini kırarak gösterdi.
Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda bir gün önce 1'inci sınıf öğrencisi 2 kız çocuğunun kavga etmesinin ardından öğrencilerden biri kavgayı babası M.A.'ya anlattı.
Ertesi gün okula giden M.A. sınıf öğretmeni Burak Laçin'den çocuğuyla kavga eden öğrenciyi kendisine göstermesini istedi. M.A., Laçin'den olumsuz cevap aldı.