Eğitimde şiddete kalem kırdılar

"HALA YASAL TEDBİRLER HAYATA GEÇMEDİ"

Sendika temsilcileri, sınıf öğretmeni Burak Laçin ile saldırıya uğrayan öğretmen Mehmet Demir ve meslektaşları, Darıca ilçesi Çınaraltı Meydanı'nda, olayı protesto etmek için bir araya geldi.

Eğitim Bir-Sen, Eğitim Gücü-Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen Kocaeli Şube temsilcileri ile Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Alper Öğretici'nin katıldığı açıklamanın ardından katılımcılar bu olayların tekrar etmemesi için tepkilerini kalemlerini kırarak gösterdi.

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Alper Öğretici, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde vahşice katledilen İbrahim Oktugan öğretmenimizi andık, üzüldük. 'Bu bizim için bardağı taşıran artık son damla' dedik ve tüm eğitim sendikalarıyla birlikte 10 Mayıs Cuma günü ülke genelinde iş bırakarak, 81 ilde eylem yaptık. Konunun muhatabı olan Milli Eğitim Bakanlığı önünde on binlerce öğretmen toplanarak yine konunun muhatabı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde haykırdık ve 'Eğitimciye, öğretmene şiddet için gerekli yasal tedbirleri alın' dedik. 10 Mayıs'tan günümüze, 20 gün geçmesine rağmen hala yasal tedbirler hayata geçmemiştir." dedi.