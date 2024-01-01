Ehliyet harcı ne kadar oldu? İşte 2024 A ve B sınıfı sürücü belgesi harcı

Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu. Artış oranı en çok merak edilen ise ehliyet harçları oldu. Peki, ehliyet harcı ne kadar olacak?

Ehliyet harcı ne kadar oldu? İşte 2024 A ve B sınıfı sürücü belgesi harcı - 1

Yeni yılda uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç tutarları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte, 2024 A ve B sınıfı sürücü belgesi harcı...

TÜRKİYE HABERLERİ

Ehliyet harcı ne kadar oldu? İşte 2024 A ve B sınıfı sürücü belgesi harcı - 2

EHLİYET HARCI NE KADAR OLDU?

2024'te A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308,40 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945,40 lira olarak uygulanacak.

Ehliyet harcı ne kadar oldu? İşte 2024 A ve B sınıfı sürücü belgesi harcı - 3

EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN SON?

Nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı açıklanmıştı.

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi, İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

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