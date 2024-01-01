Ehliyet harcı ne kadar oldu? İşte 2024 A ve B sınıfı sürücü belgesi harcı

Yeni yılda uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç tutarları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte, 2024 A ve B sınıfı sürücü belgesi harcı...