Ehliyet harcı ne kadar oldu? İşte 2024 A ve B sınıfı sürücü belgesi harcı
Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu. Artış oranı en çok merak edilen ise ehliyet harçları oldu. Peki, ehliyet harcı ne kadar olacak?
Yeni yılda uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç tutarları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte, 2024 A ve B sınıfı sürücü belgesi harcı...