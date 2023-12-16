EHLİYET YENİLEME SON TARİH: Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman?

GEÇEN YIL SÜRE UZATILMIŞTI

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıklamıştı.



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'den yapılan yazılı açıklamada, "Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10'uncu maddesi 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir' hükmündedir. Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.