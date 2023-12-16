EHLİYET YENİLEME SON TARİH: Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman?
Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre belli bir süre sonunda sona erecek, yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak. Peki, ehliyet yenilemede son tarih ne zaman?
Türkiye yeni tip sürücü belgesiyle 1 Ocak 2016'da tanıştı. Bu tarihten önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Öte yandan belirtilen süre sonuna kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. İşte, ehliyet yenilemede son durum...