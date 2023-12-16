EHLİYET YENİLEME SON TARİH: Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman?

Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre belli bir süre sonunda sona erecek, yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak. Peki, ehliyet yenilemede son tarih ne zaman?

EHLİYET YENİLEME SON TARİH: Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? - 1

Türkiye yeni tip sürücü belgesiyle 1 Ocak 2016'da tanıştı. Bu tarihten önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Öte yandan belirtilen süre sonuna kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. İşte, ehliyet yenilemede son durum...

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EHLİYET YENİLEME SON TARİH: Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? - 2

GEÇEN YIL SÜRE UZATILMIŞTI

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıklamıştı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'den yapılan yazılı açıklamada, "Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10'uncu maddesi 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir' hükmündedir. Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

EHLİYET YENİLEME SON TARİH: Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? - 3

EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını duyurmuştu.

1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldı.

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