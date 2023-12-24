EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH: Eski ehliyetlerin süresi ne zaman doluyor?

Eski tip ehliyetlerin yenileme sürelerinin ne zaman biteceği, 2023 yılının son günlerine girilmesiyle birlikte sürücüler tarafından merak ediliyor. 31 Aralık 2022 tarihinde bitecek olan ehliyet yenileme süreleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında uzatılmıştı. İşte, ehliyet yenileme için belirlenen son tarih...