EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH: Eski ehliyetlerin süresi ne zaman doluyor?

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu. Söz konusu süre geçen yıl dolacaktı ancak İçişleri Bakanlığı süreyi ileri bir tarihe ertelemişti. Peki, eski ehliyetlerin süresi ne zaman doluyor?

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH: Eski ehliyetlerin süresi ne zaman doluyor? - 1

Eski tip ehliyetlerin yenileme sürelerinin ne zaman biteceği, 2023 yılının son günlerine girilmesiyle birlikte sürücüler tarafından merak ediliyor. 31 Aralık 2022 tarihinde bitecek olan ehliyet yenileme süreleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında uzatılmıştı. İşte, ehliyet yenileme için belirlenen son tarih...

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EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH: Eski ehliyetlerin süresi ne zaman doluyor? - 2

EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN SON?

Nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı açıklanmıştı.

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi, İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH: Eski ehliyetlerin süresi ne zaman doluyor? - 3

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılacak.

- Eski ehliyet belgesi

- Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,

- 1 adet biyometrik fotoğraf,

- Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

-Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

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