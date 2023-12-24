EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH: Eski ehliyetlerin süresi ne zaman doluyor?
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu. Söz konusu süre geçen yıl dolacaktı ancak İçişleri Bakanlığı süreyi ileri bir tarihe ertelemişti. Peki, eski ehliyetlerin süresi ne zaman doluyor?
Eski tip ehliyetlerin yenileme sürelerinin ne zaman biteceği, 2023 yılının son günlerine girilmesiyle birlikte sürücüler tarafından merak ediliyor. 31 Aralık 2022 tarihinde bitecek olan ehliyet yenileme süreleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında uzatılmıştı. İşte, ehliyet yenileme için belirlenen son tarih...