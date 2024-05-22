Ek ders yolsuzluğu iddiası sonrası tüm öğretmenlere çağrı: Bordrolarınızı kontrol edin
Kocaeli’de bir ortaokulda görev yapan öğretmenlerin hesaplarına yatan ek ders ücreti ile bordrolarındaki tutarın farklı olduğu iddia edildi. 4,5 milyon lirayı bulan yolsuzluk iddiası sonrası soruşturma başlatıldı, müfettiş görevlendirildi. Hürriyetçi Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Adem Ellialtıoğlu, Türkiye’deki tüm öğretmenlere bordrolarını kontrol etmeleri yönünde çağrıda bulundu.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki Saraylı Ortaokulu’nda görev yapan bazı öğretmenler, sistem üzerindeki e-bordroları ile maaş ödeme dekontlarında tutarsızlık olduğunu tespit etti.
İddiaya göre, ek ders ücretlerini karşılaştıran öğretmenler, e-bordro üzerinde görünen ek ders ücretinin hesaplarına yatan ücretten yaklaşık 3 kat daha fazla olduğunu fark etti.Bunun üzerine geriye dönük yapılan kontrollerde, öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yaklaşık 4 yıldır bu durumun yaşandığı ve fazla olan miktarın farklı banka hesaplarına yatırıldığı tespit edildi.