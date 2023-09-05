Ek MTV ödemesi ne zaman bitecek? Ek MTV ödenmezse ne olur? İşte ek MTV ödemelerinde son bilgiler

Ek MTV ödemesi ne zaman bitecek? Ek MTV ödenmezse ne olur? İşte ek MTV ödemelerinde son bilgiler - 1

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla tüm taşıtlarda 2023 yılı için bir defaya mahsus olarak iki katı MTV alınmasına yönelik ödemeler devam ediyor. Ek MTV ödemesinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki, Ek MTV ödemesi ne zaman bitecek? Ek MTV ödenmezse ne olur?

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Ek MTV ödemesi ne zaman bitecek? Ek MTV ödenmezse ne olur? İşte ek MTV ödemelerinde son bilgiler - 2

Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 31 Ağustos'ta dolacak birinci taksit ödeme süresi uzatılmıştı. 31 Ağustos Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek MTV'nin birinci taksitinin ödenme süresinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İşte, ek MTV ödemelerinde son gelişmeler...

Ek MTV ödemesi ne zaman bitecek? Ek MTV ödenmezse ne olur? İşte ek MTV ödemelerinde son bilgiler - 3

EK MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yeniden yapılandırma olarak da bilinen 7440 sayılı Kanun'un sağladığı haklardan yararlanmak için son dönemece girildi.

Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 31 Ağustos'ta dolacak birinci taksit ödeme süresi, 6 Eylül gün sonuna kadar uzatıldı.

Bu çerçevede geçen süre için hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte borcunu ödeyenler katsayı uygulanmaksızın 7440 sayılı yapılandırma kanunundan faydalanabilecek ancak peşin ödeme indirimine dahil olamayacak.

Ek MTV ödemesi ne zaman bitecek? Ek MTV ödenmezse ne olur? İşte ek MTV ödemelerinde son bilgiler - 4

EK MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı "7456 Sayılı Kanun'un 1. Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ek MTV uygulamasına yönelik usul ve esasların belirlendiği tebliğe göre, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler gibi taşıtlar ile 31 Aralık 2023'e kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu yıl için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV'ye tabi olacak.

Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak.

Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek. Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.

Ek MTV ödemesi ne zaman bitecek? Ek MTV ödenmezse ne olur? İşte ek MTV ödemelerinde son bilgiler - 5

KİMLER EK MTV ÖDEMEYECEK?

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna olacak.

Deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların malikleri ve birinci derece kan hısımlarından birini kaybedenlerden, adına kayıt ve tescilli taşıtı bulunanlar ile deprem nedeniyle ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtı bulunanlar veya bunlar adına veli, vasi, kanuni temsilciler ve konuya ilişkin olarak vekaletname ile tayin edilen vekillerce tebliğ ekinde yer alan "Ek MTV İstisna Talep Formu" ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen tevsik edici belgelerle taşıta dair mükellefiyetin bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne başvurulması halinde taşıtlara tahakkuk ettirilen ek MTV terkin edilecek.

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