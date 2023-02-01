EKPSS tercih sonuç tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

EKPSS'de sonuç heyecanı yaşanıyor. Tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adayların, sonuç beklentisi arttı. EKPSS tercih sonuçları AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden ilan edilecek. Peki, EKPSS tercih sonuç tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih sonuç tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak? - 1

2023-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli yerleştirmeleri için başvurular ocak ayında alındı. Tercih başvuruları 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin üzerinden haftalar geçmesi nedeniyle adaylar, ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına kilitlendi.

EKPSS tercih sonuç tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak? - 2

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM EKPSS tercih sonuç tarihine yönelik bir açıklama yapmadı ancak geçtiğimiz yıl tercihler 1 ay sonra neticelendirilmişti. Bu yıl sonuçların benzer şekilde şubat ayında ilan edilmesi bekleniyor.

EKPSS tercih sonuç tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak? - 3

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuçlara ÖSYM sonuç internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişebilecek.

EKPSS tercih sonuç tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak? - 4

KURA ÇEKİMİ HAKKINDA

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken; 6.1 Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER