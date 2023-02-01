EKPSS tercih sonuç tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2023-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli yerleştirmeleri için başvurular ocak ayında alındı. Tercih başvuruları 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin üzerinden haftalar geçmesi nedeniyle adaylar, ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına kilitlendi.
ÖSYM EKPSS tercih sonuç tarihine yönelik bir açıklama yapmadı ancak geçtiğimiz yıl tercihler 1 ay sonra neticelendirilmişti. Bu yıl sonuçların benzer şekilde şubat ayında ilan edilmesi bekleniyor.
Sonuçlara ÖSYM sonuç internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişebilecek.
İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken; 6.1 Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.