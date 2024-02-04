EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 engelli memur atamasında son durum
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercih başvuruları sona ermişti. Tercihlerin bitmesinin ardından beklemede olan engelli memur adayları, ÖSYM'nin sonuçları ilan etmesini bekliyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan aldıkları puana göre tercihlerini gerçekleştiren binlerce kişi, ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya kilitlendi. İşte, 2024 engelli memur atamasında son durum...