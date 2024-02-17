EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya engelli memur ataması ne zaman yapılacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuya 2 bin 392 engelli atamasının yapılacağı tarihi ilan etti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercihler 10-19 Ocak 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamuda engelli memur ataması için son günler. EKPSS sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. ÖSYM'nin aldığı başvuruların ardından yaklaşık 1 aydır beklemede olan engelli memur adaylarına sevindirici haber Bakan Göktaş'tan geldi. İşte, kamuya engelli memur atamasısında son durum...