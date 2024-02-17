EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya engelli memur ataması ne zaman yapılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuya 2 bin 392 engelli atamasının yapılacağı tarihi ilan etti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercihler 10-19 Ocak 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya engelli memur ataması ne zaman yapılacak? - 1

Kamuda engelli memur ataması için son günler. EKPSS sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. ÖSYM'nin aldığı başvuruların ardından yaklaşık 1 aydır beklemede olan engelli memur adaylarına sevindirici haber Bakan Göktaş'tan geldi. İşte, kamuya engelli memur atamasısında son durum...

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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya engelli memur ataması ne zaman yapılacak? - 2

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamuya 2 bin 392 yeni engelli atamasının sonuçları 19 Şubat Pazartesi günü belli olacak.

Atamaların pazartesi günü yapılacağını söyleyen Bakan Göktaş, "Böylelikle kamudaki engelli memur sayımızı 68 bin 396'ya çıkarmış olacağız." dedi.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya engelli memur ataması ne zaman yapılacak? - 3

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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