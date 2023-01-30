EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Gözler ÖSYM duyurular ekranında

KURA ÇEKİMİ HAKKINDA

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken; 6.1 Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.