EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Gözler ÖSYM duyurular ekranında

4-15 Ocak 2023 tarihleri arasında alınan EKPSS tercihlerinin sonucu adaylar tarafından merak ediliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra tercih sonuçlarını açıklayacak.
Geçen yıl başvuruları 14 Ocak'ta sona eren EKPSS tercihlerinin sonucu 17 Şubat 2022 tarihinde ilan edilmişti. EKPSS tercih sonuçlarının bu yıl da şubat ayı ortasında duyurulması bekleniyor.
Yapılacak değerlendirmelerin ardından 2023 EKPSS tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Sonuçlara ÖSYM sonuç internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişebilecek.
İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken; 6.1 Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.