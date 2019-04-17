Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak için İl Seçim Kuruluna geldi
Anadolu Ajansı, DHA
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere İl Seçim Kuruluna geldi.
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1CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere İl Seçim Kuruluna geldi.
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2Maltepe ilçe seçim kurulu görevlilerince oy sayımının ardından hazırlanan birleştirme tutanaklarının İl Seçim Kurulu'na sunulmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı kesinleşti.
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3Ekrem İmamoğlu da İstanbul İl Seçim Kurulu görevlilerince hazırlanan mazbatayı almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
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Eşi Dilek İmamoğlu'nun da eşlik ettiği İmamoğlu'nu adliyenin C kapısı önünde partililerce coşkuyla karşılandı.
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5Partilileri selamlayan İmamoğlu, mazbatasını almak üzere il Seçim Kurulu'nun bulunduğu kata çıktı.
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