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Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak için İl Seçim Kuruluna geldi

Anadolu Ajansı, DHA

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere İl Seçim Kuruluna geldi.

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    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere İl Seçim Kuruluna geldi.

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    Maltepe ilçe seçim kurulu görevlilerince oy sayımının ardından hazırlanan birleştirme tutanaklarının İl Seçim Kurulu'na sunulmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı kesinleşti.

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    Ekrem İmamoğlu da İstanbul İl Seçim Kurulu görevlilerince hazırlanan mazbatayı almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
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    Eşi Dilek İmamoğlu'nun da eşlik ettiği İmamoğlu'nu adliyenin C kapısı önünde partililerce coşkuyla karşılandı.
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    Partilileri selamlayan İmamoğlu, mazbatasını almak üzere il Seçim Kurulu'nun bulunduğu kata çıktı.
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