Ekrem İmamoğlu Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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EKREM İMAMOĞLU OY ORANI KAÇ?

Saat 22.36 itibarıyla sonuçlar;

Açılan Sandık: %76.57



CHP adayı EKREM İMAMOĞLU: 3.271.267 oy - Oyların yüzdesi 50.43



AK PARTİ ADAYI MURAT KURUM: 2.647.504 oy- oyların yüzdesi 40.82



YENİDEN REFAH ADAYI: MEHMET ALTINÖZ 132.359 oy - oyların yüzdesi 2.02



L İL İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?