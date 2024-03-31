Ekrem İmamoğlu Seçim Sonuçları 2024 Canlı: Ekrem İmamoğlu oy oranı kaç? CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu
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Ekrem İmamoğlu Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
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EKREM İMAMOĞLU OY ORANI KAÇ?
Saat 22.36 itibarıyla sonuçlar;
Açılan Sandık: %76.57
CHP adayı EKREM İMAMOĞLU: 3.271.267 oy - Oyların yüzdesi 50.43
AK PARTİ ADAYI MURAT KURUM: 2.647.504 oy- oyların yüzdesi 40.82
YENİDEN REFAH ADAYI: MEHMET ALTINÖZ 132.359 oy - oyların yüzdesi 2.02
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