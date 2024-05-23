El ele yürüyen baba ile oğlunu ölüm ayırdı

İstanbul Beylikdüzü'nde el ele yolda yürüyen baba ve 6 yaşındaki çocuğuna sokağa hızla giren otomobil çarptı. Kazada baba yaralanırken oğlu ise hayatını kaybetti. Sürücü gözaltında.

El ele yürüyen baba ile oğlunu ölüm ayırdı - 1

İstanbul'da otomobilin çarptığı baba yaralanırken, 6 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi.

Dün saat 20.30 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi'nde otomobiliyle ilerleyen Cengiz B. (40), Kanarya Caddesi'ne girdiği sırada yoldan geçen Hakan İşler (36) ile 6 yaşındaki oğluna çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

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El ele yürüyen baba ile oğlunu ölüm ayırdı - 2

Çarpmanın etkisiyle baba İşler yola savrulurken, oğlu aracın altında kaldı.

El ele yürüyen baba ile oğlunu ölüm ayırdı - 3

Çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkarılan çocuk ile Hakan İşler'i, sürücü Cengiz B. hastaneye götürdü.

El ele yürüyen baba ile oğlunu ölüm ayırdı - 4

Burada yapılan müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybederken babanın tedavisi sürüyor.

El ele yürüyen baba ile oğlunu ölüm ayırdı - 5

Hastanede gözaltına alınan sürücü Cengiz B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

El ele yürüyen baba ile oğlunu ölüm ayırdı - 6
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