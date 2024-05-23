El ele yürüyen baba ile oğlunu ölüm ayırdı
İstanbul Beylikdüzü'nde el ele yolda yürüyen baba ve 6 yaşındaki çocuğuna sokağa hızla giren otomobil çarptı. Kazada baba yaralanırken oğlu ise hayatını kaybetti. Sürücü gözaltında.
İstanbul'da otomobilin çarptığı baba yaralanırken, 6 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi.
Dün saat 20.30 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi'nde otomobiliyle ilerleyen Cengiz B. (40), Kanarya Caddesi'ne girdiği sırada yoldan geçen Hakan İşler (36) ile 6 yaşındaki oğluna çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.