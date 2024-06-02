El Nino gidiyor, La Nina geliyor: Sıcaklıklara aldanmayın
Hava sıcaklıkları yurt genelinde yavaş yavaş artmaya başladı. Ege bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Öte yandan Adana'da termometreler 40 dereceye yaklaştı. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Geçtiğimiz nisan ayı 4.3 derece ile ortalamaların üstünde geçti. Olağanüstü sıcak geçti ama artık 1 yıla yaklaşıyoruz 'Süper El Nino' yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Bunun arkasından 'La Nina' gelecektir. Şu anda bu sıcaklığa aldanmayalım" dedi.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ege Bölgesi genelinde artarak, 5 Haziran Çarşamba gününe kadar kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması beklendiği bildirildi.