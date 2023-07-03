Elazığ'da "sarı kız" paniği | "Et yiyen örümcek" olarak biliniyor
Elazığ’da “et yiyen” olarak bilinen “Sarıkız örümceği” görüntülendi. Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan örümceğin, özellikle akrep, kertenkele ile beslendiği ifade ediliyor.
Elazığ’ın Güneykent Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında “et yiyen örümcek” olarak bilinen “Sarıkız örümceği” olduğunu öğrendi.