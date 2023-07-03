Elazığ'da "sarı kız" paniği | "Et yiyen örümcek" olarak biliniyor

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan 'Sarıkız örümceği'nin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği ve zıplayabildiği de belirtildi.

Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.