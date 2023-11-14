Elektroşok cihazlı vahşette indirimsiz müebbet cezası

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Yaylacı bugün Gebze Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında SEGBİS aracılığıyla cezaevinden hakim karşısına çıktı.

Mağdurun annesi Aylin Çetin, babası Beytullah Kabataş, ablası Başak Hilal Kabataş ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Yaylacı, Kabataş’ı yakarak öldürmediğini boğuşma sırasında bıçağın üzerine düştüğünü belirterek, “Bıçağın üzerine düşüp öldü. Bu suçu kabul ediyorum, bunun dışında yapılan diğer darbeleri veya boğulma olayını kabul etmiyorum. Aylin Çetin’in benden sonraki sevgilisiyle bir olup, ben evden ayrıldıktan sonra Büşra’yı yaktıklarını tahmin ediyorum. Ben Büşra’ya gözüm gibi bakan bir insandım, neden öldüreyim?’’ dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa herhangi bir ceza indirimi uygulamadan “Canavarca hisle çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.