Elektroşok cihazlı vahşette indirimsiz müebbet cezası
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde elektroşok cihazıyla etkisiz hale getirdiği 15 yaşındaki Büşra Kabataş’ı öldürüp, ardından evde yangın çıkartan Taner Yaylacı hakkında karar verildi. Yaylacı, “Canavarca hisle çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan indirimsiz şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Büşra Kabataş, geçen yıl 7 Ekim günü Mustafapaşa Mahallesi’ndeki evinde Taner Yaylacı tarafından işkence edilerek öldürüldü.
Elektroşok cihazı kullanarak etkisiz hale getirdiği Büşra Kabataş'ı 25 kez bıçakladıktan sonra boğarak öldüren Yaylacı, ardından evde yangın çıkartıp kaçtı.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemede yangının, genç kızın öldürülmesinin ardından delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığı tespit edildi.