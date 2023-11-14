Elektroşok cihazlı vahşette indirimsiz müebbet cezası

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde elektroşok cihazıyla etkisiz hale getirdiği 15 yaşındaki Büşra Kabataş’ı öldürüp, ardından evde yangın çıkartan Taner Yaylacı hakkında karar verildi. Yaylacı, “Canavarca hisle çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan indirimsiz şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Elektroşok cihazlı vahşette indirimsiz müebbet cezası - 1

Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Büşra Kabataş, geçen yıl 7 Ekim günü Mustafapaşa Mahallesi’ndeki evinde Taner Yaylacı tarafından işkence edilerek öldürüldü.

Elektroşok cihazı kullanarak etkisiz hale getirdiği Büşra Kabataş'ı 25 kez bıçakladıktan sonra boğarak öldüren Yaylacı, ardından evde yangın çıkartıp kaçtı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede yangının, genç kızın öldürülmesinin ardından delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığı tespit edildi.

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Elektroşok cihazlı vahşette indirimsiz müebbet cezası - 2

Soruşturmada, genç kızı öldüren kişinin, boşanan annesinin eski sevgilisi Taner Yaylacı olduğunu belirledi.

Cinayet şüphelisi, olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Yaylacı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elektroşok cihazlı vahşette indirimsiz müebbet cezası - 3

İNTERNETTE ARAŞTIRMA YAPMIŞ

Yaylacı’nın cinayeti işlemeden önce internette, “Bayıltmadan sonra tecavüz”, “Ölümle sonuçlanan ırza geçme” ve “Çocuğun cinsel istismarı sonrası adli tıp uygulamaları”, “Diri diri insan yakma sonrası otopsi sonuçları”, “15 yaşındaki çocuğa nasıl tecavüz edilir?” başlıklarıyla araştırma yaptığı ortaya çıktı.

Taner Yaylacı hakkında “Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Elektroşok cihazlı vahşette indirimsiz müebbet cezası - 4

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Yaylacı bugün Gebze Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında SEGBİS aracılığıyla cezaevinden hakim karşısına çıktı.

Mağdurun annesi Aylin Çetin, babası Beytullah Kabataş, ablası Başak Hilal Kabataş ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Yaylacı, Kabataş’ı yakarak öldürmediğini boğuşma sırasında bıçağın üzerine düştüğünü belirterek, “Bıçağın üzerine düşüp öldü. Bu suçu kabul ediyorum, bunun dışında yapılan diğer darbeleri veya boğulma olayını kabul etmiyorum. Aylin Çetin’in benden sonraki sevgilisiyle bir olup, ben evden ayrıldıktan sonra Büşra’yı yaktıklarını tahmin ediyorum. Ben Büşra’ya gözüm gibi bakan bir insandım, neden öldüreyim?’’ dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa herhangi bir ceza indirimi uygulamadan “Canavarca hisle çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

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