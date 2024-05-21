Elleri ve ayakları bağlı ceset kime ait? Temel kazısında bulunan ceset olayında yeni ayrıntılar
Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında naylon poşete sarılı, elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan cesede ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cesedin, yaklaşık 2 aydan beri toprak altında olduğu ve 40’lı yaşlarda bir erkeğe ait olduğu düşünülüyor. Tanınmaz halde olduğu öğrenilen cesedin kime ait olduğu, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak DNA testi sonrası netlik kazanacak.
Sakarya’da kazı esnasında bulunan cesedin kime ait olduğunu DNA testi belirleyecek.Olay, dün Karasu ilçesine bağlı Aşağı Aziziye Mahallesi’ndeki Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.