Elleri ve ayakları bağlı ceset kime ait? Temel kazısında bulunan ceset olayında yeni ayrıntılar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında naylon poşete sarılı, elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan cesede ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cesedin, yaklaşık 2 aydan beri toprak altında olduğu ve 40’lı yaşlarda bir erkeğe ait olduğu düşünülüyor. Tanınmaz halde olduğu öğrenilen cesedin kime ait olduğu, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak DNA testi sonrası netlik kazanacak.

Elleri ve ayakları bağlı ceset kime ait? Temel kazısında bulunan ceset olayında yeni ayrıntılar - 1

Sakarya’da kazı esnasında bulunan cesedin kime ait olduğunu DNA testi belirleyecek.

Olay, dün Karasu ilçesine bağlı Aşağı Aziziye Mahallesi’ndeki Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.

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Elleri ve ayakları bağlı ceset kime ait? Temel kazısında bulunan ceset olayında yeni ayrıntılar - 2

TOKİ konutları mevkisindeki bir inşaatın temel kazısı yapıldığı esnasında kepçe operatörü cesedi fark etti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Elleri ve ayakları bağlı ceset kime ait? Temel kazısında bulunan ceset olayında yeni ayrıntılar - 3

Olay yerine ulaşan polis ve savcı tarafından yapılan incelemeler neticesinde naylona sarılı halde elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğu değerlendiriliyor.

Yaklaşık 2 aydan beri toprak altında kalan ve tanınmaz hale geldiği öğrenilen cesedin 40’lı yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.
Elleri ve ayakları bağlı ceset kime ait? Temel kazısında bulunan ceset olayında yeni ayrıntılar - 4

Vücudundan doku alınan cesedin kime ait olduğu Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak olan DNA ve diğer testlerden sonra netlik kazanacak.

Şehirde eşkale uygun bir kayıp başvurusu olmadığı öğrenilirken, diğer illerdeki kayıp başvurularını değerlendirdiği öğrenildi.
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