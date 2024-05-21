Elleri ve ayakları bağlı ceset kime ait? Temel kazısında bulunan ceset olayında yeni ayrıntılar

Olay yerine ulaşan polis ve savcı tarafından yapılan incelemeler neticesinde naylona sarılı halde elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğu değerlendiriliyor.

Yaklaşık 2 aydan beri toprak altında kalan ve tanınmaz hale geldiği öğrenilen cesedin 40’lı yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.